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Спорт

Відомий футболіст та тренер загинув у страшній ДТП: 10 років тому дорога забрала життя його доньки

20:23 8 грудня 2022
Міодраг Єсич

Знаменитий ексфутболіст і тренер «Партизана» Міодраг Єсич, який свого часу виступав за збірну Югославії, 8 грудня загинув у ДТП в рідній Сербії, повідомляє kurir.rs.

За інформацією видання, аварія сталася близько 10.30. Єсич перебував за кермом «Сітроєна» і в якийсь момент не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. Від легковика залишилася купа металу, 64-річний тренер помер на місці.

За інформацією сербських ЗМІ, раніше зла доля спіткала сім'ю Єсичів близько 10 років тому. 19-річна дочка тренера Єлена потрапила в автокатастрофу і пізніше померла від внутрішньої кровотечі через недбальство лікаря.

Міодраг Єсич, в активі якого 8 матчів та 2 голи у футболці збірної Югославії, виступав на позиції центрального захисника за «Партизан», з яким став дворазовим чемпіоном Югославії, а також за турецькі «Алтай» і «Трабзонспор». Набагато більше серб помандрував світом під час тренерської кар'єри. Єсич очолював 26 (!) клубів у рідній Сербії, Болгарії, Туреччині, Чорногорії, Боснії та Герцеговині, а також у багатьох країнах Близького Сходу. Останньою командою Міодрага, який виграв тренером 9 трофеїв, була «Аль-Шулла» з Саудівської Аравії, з якої його звільнили у вересні 2022 року.

Міодраг Єсич тренував у своїй кар'єрі 26 клубів та виграв дев'ять трофеїв

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина українського футболіста загинула у страшній ДТП під Одесою.

Фото kurir. rs

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