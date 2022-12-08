З 1 січня Шенгенська зона розшириться: кого прийняли, а кому відмовили

У четвер, 8 грудня, міністри внутрішніх справ та юстиції країн Євросоюзу обговорювали питання щодо розширення Шенгенської зони. Єврокомісія та Європарламент наприкінці жовтня рекомендували прийняти до неї три держави — Хорватію, Румунію та Болгарію. В результаті заявку Румунії та Болгарії було заблоковано. З 1 січня 2023 року до Шенгенської зони зможе приєднатися лише Хорватія.

Для вступу до Шенгену потрібна згода всіх країн-учасниць угоди. Проти ухвалення Румунії та Болгарії виступили Австрія та Нідерланди.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що болгарські та румунські прикордонники все ще схильні до корупції та пропускатимуть до Шенгенської зони нелегальних іммігрантів за гроші.

«Нам потрібно більше часу. Наразі у нас в Австрії 75 тисяч незареєстрованих нелегальних мігрантів. Це означає, що вони перетнули зовнішній кордон ЄС і дісталися Австрії. Спочатку потрібно розв'язувати цю проблему», — сказав Нехаммер. Він закликав Єврокомісію розробити план зміцнення європейських кордонів та попросив відкласти голосування щодо спільної заявки Болгарії та Румунії про вступ до Шенгену до серпня 2023 року.

Нехаммера підтримав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Проти Румунії він не заперечував, але поставив під сумнів здатність Болгарії охороняти свої зовнішні кордони. Рютте навіть заявив, що мігранти можуть незаконно потрапити до ЄС та Шенгену, заплативши 50 євро болгарським прикордонникам.

«Я не кажу, що це відбуватиметься, але я хочу чітких гарантій, що цього не станеться», — наголосив прем'єр-міністр Нідерландів.

Позиція Австрії та Нідерландів викликала обурення у Софії та Бухаресті. «Міграційні потоки в ЄС проходять не через Румунію, а в основному через Сербію», — підкреслив міністр внутрішніх справ Румунії Лучіан Боде.

Президент Румунії Клаус Йоханніс попередив, що у разі відмови «зростання євроскептицизму» в країні посилиться.

«Нещодавно було вбито трьох болгарських поліціянтів, які захищали зовнішній кордон ЄС. А сьогодні прем'єр-міністр Марк Рютте висловлює неприпустимі припущення, що цей кордон можна перетнути за 50 євро. Замість європейської солідарності Болгарія набуває цинізму!» — обурився президент Болгарії Румен Радєв.

Тимчасовий міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджієв взагалі пригрозив Австрії та Нідерландам заходами у відповідь. При цьому він не став уточнювати, про що йдеться.

Залишилася незадоволена позицією Нехаммера та Рютте й Єврокомісія.

«Коли ми єдині, ми сильні. І, звичайно, у цьому питанні про Болгарію та Румунію ми виявилися не єдиними. І це мене засмучує», — сказала журналістам після голосування член Єврокомісії Юльва Юханссон .

«Ці сумніви мають політичний характер і відвертають увагу від двох простих фактів: завдяки розширенню Шенгену ми стаємо сильнішими, а не слабшими. Крім того, розширення Шенгену означає більше контролю над зовнішніми кордонами, а не менше», — наголосив віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас.

Єврокомісія зробила офіційну заяву, в якій зазначила, що їй нічого не відомо про ставку 50 євро за перетин болгарського кордону. Комісія вважає, що і Болгарія, і Румунія цілком здатні охороняти зовнішні кордони ЄС та Шенгену.

Румунія та Болгарія намагаються приєднатися до Шенгенської угоди з 2011 року. Членами ЄС ці країни стали 2007 року.

Нагадаємо, Шенгенська угода створила у Європі Єдину зону пересування. Це дозволяє перетинати кордони країн, що входять до зони, без паспорта та прикордонного контролю. Зараз членами Шенгену є 26 країн, зокрема 22 держави ЄС, а також Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія. У Шенгенській зоні мешкає 420 мільйонів громадян. З країн ЄС не подали заявки на вступ лише Ірландія та Кіпр.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що країни ЄС не змогли домовитися про припинення видачі шенгенських віз росіянам.

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