Якщо буде втрачено здатність розрізняти запах крові на купюрах, Європи не стане, — Зеленський про візи для росіян

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення очільників МЗС країн стосовно візових обмежень для росіян.

«Взявши участь у роботі дуже респектабельного форуму в Чехії, у Празі, під назвою Forum 2000, звернувся до учасників і закликав їх посилювати підтримку нашої держави у цій війні та захист усієї Європи від російського тиску. Зокрема, має бути нарешті врегульовано питання щодо обмеження європейських віз для громадян росії. Вважаю, що це принизливо для Європи, коли її розглядають просто як один великий бутік чи ресторан», — зазначив він.

Український президент підкреслив, що Європа — це територія передусім цінностей, а не примітивного споживання: «Коли громадяни держави, яка хоче знищити європейські цінності, використовують Європу для своїх розваг чи шопінгу, для відпочинку коханок, поки самі працюють на війну або для того, щоб просто мовчки перечекати аморальне падіння росії, яке відбувається саме зараз, то це абсолютно суперечить тому, заради чого Європа взагалі об'єднувалася».

Володимир Зеленський відзначив, що європейське об'єднання мало на меті підтримку світу на континенті. І наразі Європа не може стати морально глухою. «І ніхто з європейських лідерів не спише на результати Ковіду ті, що гроші їм нібито не пахнуть», — сказав він та додав: «Бо якщо буде така глухота, якщо буде така втрата здатності розрізняти запах крові на купюрах, то не буде Європи, не буде мирної Європи».

Він подякував тим європейцям, які розуміють, що у час війни обов'язок будь-якої просто нормальної людини — боротися за те, щоб агресор програв, щоб окупація припинилася і щоб російські військові пішли з української землі.

Нагадаємо, що напередодні мінистри закордонних справ країн Євросоюзу вирішили припинити дію угоди про спрощений порядок видачі віз громадянам рф, укладеної 2007 року. За словами голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, таке рішення «значно знизить кількість нових віз, які видаються членами ЄС», що отримати візу буде важче і що це займатиме більше часу.

Останніми місяцями кількість росіян, які перетинають кордони із сусідніми державами, значно зросла, що, на думку голова зовнішньополітичного відомства ЄС, становить ризик для цих держав. За словами Жозепа Борреля, «багато росіян їдуть, щоб відпочити та зробити покупки — ніби в Україні немає жодної війни».

Також на зустрічи було погоджено, що країни, які межують із росією, можуть вжити заходів на національному рівні для обмеження в'їзду громадян рф, проте ці заходи мають відповідати правилам Шенгенської зони. Про можливість запровадження подібних заходів напередодні зустрічі заявили Польща, Естонія, Латвія та Литва.

«Поки такі заходи не будуть вжиті на рівні ЄС, ми … розглядатимемо можливість введення на національному рівні тимчасових заходів щодо заборони віз або обмеження перетину кордонів для російських громадян, які мають візи ЄС», — йдеться у спільній заяві чотирьох країн, яке цитує ВВС.

Володимир Зеленський і раніше піднімав проблему віз для росіян. Він зазначав, що має бути гарантія того, що «російські вбивці та посібники державного терору не користуватимуться шенгеном» і що Європа не перетвориться «на супермаркет, в якому неважливо, хто заходить — головне, щоб людина просто розплатилася за товари».

Фото ОП

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