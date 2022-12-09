Життя може змінитися на гірше: астролог назвала найнебезпечніші дати грудня

Грудень — останній місяць року, і для деяких людей він може виявитися дуже складним.

Причина — не тільки недавня повня, пише астролог Тетяна Лукашевич .

«Протягом усього грудня Чорний Місяць йде в опозиції з Плутоном, який відповідає за масові катаклізми та маніпуляції. Здійснюватиметься важка інформаційна війна, можливе посилення військової активності по всьому світу, залякування застосуванням ядерної зброї. Пропоную скоротити перегляд новин до мінімуму!» — пише експерт.

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Ще один факт для занепокоєння — те, що Юпітер наприкінці місяця входить у знак Овна, який міфологічно відповідає за військові дії. Тобто ситуація, звісно, напружує.

«Це означає, що протягом усього місяця зло боротиметься з добром. Більшість знаків Зодіаку на собі відчують цю боротьбу. Доведеться буквально вигризати своє місце під сонцем», — зазначила астролог.

Астролог упевнена, що з 21 грудня, саме у день зимового сонцестояння, добро почне перемагати зло. Водночас перша половина грудня буде напруженою.

Найвразливіші дати

12−13 грудня — опозиція Чорного Місяця та Плутона. Уникайте людних місць і дуже добре фільтруйте інформацію, яку подають ЗМІ. Бережіть себе від зайвого стресу.

22 грудня — опозиція Марса та Місяця. Це може спровокувати безліч конфліктів на рівному місці. Майте це на увазі.

29 грудня — Ретроградний Меркурій. Він може актуалізувати багато старих завдань, при цьому нові починати не рекомендується. Триватиме ретроградний Меркурій цього разу з 29 грудня 2022 року до 18 січня 2023 року.

Нагадаємо, раніше астролог розповів, як розвиватимуться події не лише на фронті, а й у тилу майбутньої зими.

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