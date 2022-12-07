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Гороскоп

Будуть страшні перебої зі світлом та інтернетом: коли всім працюючим дистанційно людям доведеться подумати про переїзд

16:50 7 грудня 2022
свічка

Нинішній 2022 рік приніс Україні перемоги на фронтах, але до остаточного тріумфу ЗСУ ще далеко.

Про те, як розвиватимуться події не лише на фронті, а й у тилу взимку, розповідає з посиланням на астролога видання «Реаліст».

Січень (з 26 грудня)

Цього місяця українці зосередяться на відновленні інфраструктури, відчуваючи обмеження та проблеми з доступом до комунікації. Людям, які працюють через інтернет або діяльність яких пов'язана з обов'язковою наявністю електроенергії, рекомендується подумати про переїзд до регіонів, де ситуація стабільніша. Ймовірно, місце проживання доведеться міняти неодноразово.

Також є ймовірність того, що ворог активізується у тих напрямках, де цього вже не очікують й намагатиметься повернути раніше залишені позиції.

Лютий (з 23 січня)
Протягом цього періоду можуть виникнути проблеми з підтримкою західних партнерів та забезпеченням. Не можна також відкидати й появу «скелетів» у власній шафі. Гуманітарні проблеми можуть стосуватися як української сторони, так і ворожої — всі прагнутимуть позбутися цього аспекту. Це може стосуватися продовольства, інфляційних процесів, дітей, полонених.

Лютий (після 19 числа) — березень
У цей період висока ймовірність активізації бойових дій, внаслідок яких під ударом вкотре буде інфраструктура. Якість життя населення протягом місяця залежатиме від самоорганізації місцевої влади. Крім того, у лютому-березні можуть бути перші спроби досягнення певних домовленостей.

Тим часом, в українському керівництві вважають, що нинішня зима стане ключовим етапом у цій війні. ЗСУ наступатимуть й просуватимуться вперед. А навесні 2023 року Україна поверне всі території, зокрема Донбас та Крим.

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