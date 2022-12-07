Будуть страшні перебої зі світлом та інтернетом: коли всім працюючим дистанційно людям доведеться подумати про переїзд

Нинішній 2022 рік приніс Україні перемоги на фронтах, але до остаточного тріумфу ЗСУ ще далеко.

Про те, як розвиватимуться події не лише на фронті, а й у тилу взимку, розповідає з посиланням на астролога видання «Реаліст».

Січень (з 26 грудня)

Цього місяця українці зосередяться на відновленні інфраструктури, відчуваючи обмеження та проблеми з доступом до комунікації. Людям, які працюють через інтернет або діяльність яких пов'язана з обов'язковою наявністю електроенергії, рекомендується подумати про переїзд до регіонів, де ситуація стабільніша. Ймовірно, місце проживання доведеться міняти неодноразово.

Також є ймовірність того, що ворог активізується у тих напрямках, де цього вже не очікують й намагатиметься повернути раніше залишені позиції.

Лютий (з 23 січня)

Протягом цього періоду можуть виникнути проблеми з підтримкою західних партнерів та забезпеченням. Не можна також відкидати й появу «скелетів» у власній шафі. Гуманітарні проблеми можуть стосуватися як української сторони, так і ворожої — всі прагнутимуть позбутися цього аспекту. Це може стосуватися продовольства, інфляційних процесів, дітей, полонених.

Лютий (після 19 числа) — березень

У цей період висока ймовірність активізації бойових дій, внаслідок яких під ударом вкотре буде інфраструктура. Якість життя населення протягом місяця залежатиме від самоорганізації місцевої влади. Крім того, у лютому-березні можуть бути перші спроби досягнення певних домовленостей.

Тим часом, в українському керівництві вважають, що нинішня зима стане ключовим етапом у цій війні. ЗСУ наступатимуть й просуватимуться вперед. А навесні 2023 року Україна поверне всі території, зокрема Донбас та Крим.

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