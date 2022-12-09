У Донецькій області затримано «енергетика», який перенаправляв українську електроенергію на бази ворога

На Донеччині, де нині тривають найзапекліші бої, СБУ затримала «енергетика» окупантів, який знеструмив частину Донеччини і направив електрику до баз агресора.

Як повідомили у Службі безпеки, колаборанта було викрито в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Донецької області.

Ставши на бік окупанта, колаборант отримав посаду керівника «РЕС Краснолиманського району», яке підпорядковувалось так званому «міністерству вугілля та енергетики» терористичної організації «днр».

Саме на цій посаді зловмисник «від'єднав» районний центр від електроживлення і перенаправив його на потреби окупаційних угруповань рф, а укомплектувати «штат» і провести технічні заходи йому допомогли представники «регіональної енергопостачальної компанії» тимчасово окупованої Горлівки.

Знеструмивши місто, рашисти забезпечували енергопостачання своїх окупаційних органів, військових баз та складів зі зброєю і боєприпасами.

Після звільнення ж Лиману зловмисник намагався втекти з міста. Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили і затримали його, повідомивши про підозру за частиною 4 статті 111−1 («Колабораційна діяльність») Кримінального кодексу України.

Нині вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше у Лимані було затримано колаборантку, яка обіцяла місцевим сухпайки за підтримку рф на псевдореферендумі.

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