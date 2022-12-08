На Донеччині окупанти продовжують відстрілювати своїх дезертирів, а в Запорізькій намагаються проводити мобілізацію, — Генштаб

Росіяни продовжують атакувати Україну. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області. Про це повідомили в Генеральному штабі України.

«За минулу добу противник завдав 7 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі додали, що за наявною інформацією, в тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області, під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 осіб зі зброєю з числа раніше увʼязнених осіб.

«В результаті проведення розшукових дій трьох втікачів знищено. Заходи тривають. Як кажуть, бий своїх, щоб чужі боялись. На тимчасово зайнятій території Запорізької області, з метою поповнення поточних втрат, російські окупанти планують мобілізувати місцевих жителів. Зокрема, в місті Мелітополь Запорізької області відзначено видачу повісток чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військового комісаріату у найближчий час», — йдеться у повідомленні.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

«В той же час наші воїни збили ударний БпЛА типу „Shahed-136“ та розвідувальний дрон „Орлан“. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 6 пунктів управління, 5 районів зосередження особового складу, позицію артилерії та 2 склади боєприпасів противника», — заявили в Генштабі.

За офіційними даними, втрати ворога на ранок 8 грудня перевищили 93 тисячи вбитих рашистів.

Фото Генштабу

Як писали «ФАКТИ», 30 листопада в районі Верхньоторецького Донецької області росіянами було виявлено факт дезертирства військовослужбовців російських окупаційних військ зі зброєю зі своїх бойових позицій. Серед яких 13 із 21 — це завербовані з місць позбавлення волі особи. Командування російських окупаційних військ наказало затримати та ліквідувати порушників. Станом на 5 грудня — всі дезертири знищені.

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