Рейдерське захоплення «Броварського заводу пластмас»? ЗМІ повідомили про невідомих на підприємстві

9 грудня на територію «Броварського заводу пластмас» увірвалися невідомі особи. А незадовго до цього акціонери та керівництво підприємства заявили про рейдерство з боку ТОВ «Стар Інвестмент ВАН», яке нібито підпорядковується проросійському олігарху та родичу експрезидента рф медведєва Віктору Поліщуку. Про це пишуть «Українські новини» із посиланням на «СтопКор».

«Керівництво та акціонери раніше вже заявляли про рейдерське захоплення „Броварського заводу пластмас“, і схоже, що просто у ці хвилини підприємство намагаються захопити», — цитує ЗМІ журналістку Наталію Дігтяр із місця подій.

За її словами, на територію заводу зайшли невідомі особи, а також правоохоронці, які спостерігають за тим, що відбувається на місці.

Представники ТОВ «Стар Інвестмент ВАН» показали витяг з реєстру, який нібито дає їм право власності на майно заводу. Водночас на підприємстві заявили, що перереєстрацію було здійснено протиправно.

«Один із чоловіків, які зайшли на територію заводу, представився Сергієм Колесником і заявив, що уклав договір із поліцією для охорони об'єкту», — йдеться у повідомленні.

За словами голови правління заводу Валерія Рудя, «Стар Інвестмент ВАН» 21 листопада 2022 нібито незаконно «переписало» на себе майно «Броварського заводу пластмас» за іпотечним договором.

Редакція «СтопКор» зверталася з інформаційними запитами до представників ТОВ «Стар Інвестмент ВАН» та Gulliver. Проте відповіді поки що так і не отримала.

Наразі на підприємстві проходять слідчі дії. Журналістів на територію не пускають.

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