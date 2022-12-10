Сльози та зізнання учасниць: усі подробиці сьомого випуску реаліті «Холостяк-12»
Першою Холостяк вирішив поговорити з Сашою Мудрою — про дівчину усі учасниці відгукувалися негативно.
— Я просто не граю, — сказала Алексу Саша. — Кожна із дівчат не може сприймати правду. Я не можу бути гарною для всіх.
— Але ти зі мною зараз не щира! — заперечив Алекс. — Я бачу це!
— Проблема в мені, — Саша почала плакати. — Це йде з дитинства. Я виховувалась у суворості. Мені не вперше кажуть, що без мене краще. Агресія почала проявлятися, щоб захистити себе.
— Я радий, що Саша відкрилася, — зізнався після розмови Алекс.
Хвилювалася перед розмовою з Холостяком і Марина. Алексу сподобалося, як вона поводилася на Церемонії.
— Ти мені подобаєшся, — зізналася дівчина.
Алекс сказав, що Марина йому теж не байдужа.
— Ти природна, справжня, — сказав дівчині Алекс. - Ти для мене відкрилася.
Алекс запропонував зустрітися Аліні.
— Я хочу, щоб дівчина насамперед дбала про себе, — сказав Алекс. — Якщо постійно лаяти себе, про який успіх можна говорити.
— Якщо дівчата вирішили, що я спокійно піду з проєкту, це не про мене, — відповіла Аліна.
Пішла на побачення й Катя. Алекс переживав, коли слухав коментарі учасниць на адресу моделі.
— Я не згоден з тим, що про неї говорили, — зауважив Алекс. — Вона самодостатня та цікава.
Катя зізналася у своєму комплексі з приводу фігури. Вона з дитинства була схильна до повноти і, працюючи моделлю, часто виснажувала себе.
— Мені довелося навіть піти до психолога, — сказала Катя.
— Вона була така ніжна, — зізнався після побачення Алекс.
Учасниці зібралися у будинку, щоб з'ясувати стосунки один з одним.
— Ти мені зовсім не цікава, — сказала Віка, звертаючись до Саші Мудрої. — У тебе нічого немає. Ти ніхто!
— Не треба мене чіпляти! - обурювалася Саша.
— А в тебе видно шрами від пластичних операцій, — докорила Віку Мудра.
— Я хочу вийти звідси і її просто знищити, — заявила Вікторія.
— Пропоную закрити тему, — припинила розмову Катя.
Алекс запросив на побачення Сашу Мудру, Лізу та Віку, передавши їм купальники.
— Хочу бути лапочкою на цьому побаченні, — зізналася Саша.
— Мені здавалося, що всі три дівчата були зі мною не щирі, — сказав Холостяк перед побаченням.
Алекс зустрів учасниць на яхті та знову почав обговорювати взаємини учасниць між собою. Холостяк запросив на індивідуальну розмову Лізу.
— Я рада, що ми розрядили атмосферу, — сказала Ліза, яка працює круп'є. — Не забувай — я ще й психолог. Але я не люблю маніпулювати.
— Мені здається, ти себе емоційно стримуєш, — припустив Алекс. — Я не бачу нашого емоційного тяжіння.
— Але я завжди була з тобою відкритою, — відповіла дівчина.
— Мені хотілося від Лізи більшої глибини, — зізнався Холостяк і запросив Вікторію на розмову.
— Кажуть, ти актриса і граєш навіть у житті, — розповів про свої сумніви Алекс.
— Мені все життя доводиться виправдовуватися перед чоловіками у своїй роботі, — розсердилася Вікторія.
Алекс запропонував Саші покататися на водному мотоциклі.
— Щоб бути з Алексом, я готова змінити свою поведінку, — зізналася дівчина. — Він мені цікавий.
Алекс не приховував, що йому подобається дівчина та обіймав її на очах Вікі та Лізи.
— У нас є симпатія, — сказав Алекс. - Вона мені подобається.
— Так, я закохалася, — зізналася дівчина.
На чергове побачення Холостяк запросив Марину. Дівчина була щасливою! Алекс запросив учасницю на іподром, щоб пограти у поло.
— Я обожнюю коней! — зізналася дівчина.
Пара продовжила побачення за вечерею.
— Було менше романтики, — сказав Алекс після побачення. — Але мені сподобалося відкривати Марину.
Дівчина повернулася до будинку окрилена та впевнена у своїй перемозі.
Вперше пропозицію на індивідуальне побачення отримала Катя.
— У мене шок — я не можу просто повірити, — була в захваті дівчина. — Хочу більше романтики.
Алекс влаштував побачення для Каті у СПА. Дівчина відповідала на дуже особисті питання — що вона відчуває до Алекса, чи часто плаче. Розкрився перед Катею та Алекс.
— У нас була глибока розмова, — сказала Катя. — Ми просто пережили кілька разів кілька побачень.
— Мені з Катею дуже добре, — зізнавався Холостяк.
Церемонія троянд розпочалася досить несподівано. Проєкт залишила Ліза. Дівчина сама попросила Алекса, бо не відчула між ними зв'язку.
— Ти хороша людина, будь щаслива, — сказав Алекс, прощаючись із Лізою.
Холостяк запросив на розмову Віку.
— Мені потрібна підтримка, — зізналася на відеозверненні до Алекса Віка.
— Я стривожений, — сказав Холостяк. — Мені здавалося, у тебе все гаразд. Ти мені подобаєшся, я хочу розібратися в усьому.
Віка отримала першу троянду. Потім Аліна, Юля, Марина, Катя, Саша та Саша Мудра.
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