Сльози та зізнання учасниць: усі подробиці сьомого випуску реаліті «Холостяк-12»

Вийшов сьомий випуск романтичного реаліті «Холостяк-12» (СТБ). Нагадаємо, минулий етер ніхто із дівчат не покинув, а Алекс Топольский відмовився проводити Церемонію троянд . Тому побачення в Дубаю будуть продовжуватись. Холостяк дізнався чимало про дівчат під час поїздки, і далеко не вся інформація припала йому до душі. Аби розібратися у мотивах учасниць та власних почуттях, Алекс влаштував тет-а-тет з кожною.

Першою Холостяк вирішив поговорити з Сашою Мудрою — про дівчину усі учасниці відгукувалися негативно.

— Я просто не граю, — сказала Алексу Саша. — Кожна із дівчат не може сприймати правду. Я не можу бути гарною для всіх.

— Але ти зі мною зараз не щира! — заперечив Алекс. — Я бачу це!

— Проблема в мені, — Саша почала плакати. — Це йде з дитинства. Я виховувалась у суворості. Мені не вперше кажуть, що без мене краще. Агресія почала проявлятися, щоб захистити себе.

— Я радий, що Саша відкрилася, — зізнався після розмови Алекс.

Хвилювалася перед розмовою з Холостяком і Марина. Алексу сподобалося, як вона поводилася на Церемонії.

— Ти мені подобаєшся, — зізналася дівчина.

Алекс сказав, що Марина йому теж не байдужа.

— Ти природна, справжня, — сказав дівчині Алекс. - Ти для мене відкрилася.

Алекс запропонував зустрітися Аліні.

— Я хочу, щоб дівчина насамперед дбала про себе, — сказав Алекс. — Якщо постійно лаяти себе, про який успіх можна говорити.

— Якщо дівчата вирішили, що я спокійно піду з проєкту, це не про мене, — відповіла Аліна.

Пішла на побачення й Катя. Алекс переживав, коли слухав коментарі учасниць на адресу моделі.

— Я не згоден з тим, що про неї говорили, — зауважив Алекс. — Вона самодостатня та цікава.

Катя зізналася у своєму комплексі з приводу фігури. Вона з дитинства була схильна до повноти і, працюючи моделлю, часто виснажувала себе.

— Мені довелося навіть піти до психолога, — сказала Катя.

— Вона була така ніжна, — зізнався після побачення Алекс.

Учасниці зібралися у будинку, щоб з'ясувати стосунки один з одним.

— Ти мені зовсім не цікава, — сказала Віка, звертаючись до Саші Мудрої. — У тебе нічого немає. Ти ніхто!

— Не треба мене чіпляти! - обурювалася Саша.

— А в тебе видно шрами від пластичних операцій, — докорила Віку Мудра.

— Я хочу вийти звідси і її просто знищити, — заявила Вікторія.

— Пропоную закрити тему, — припинила розмову Катя.

Алекс запросив на побачення Сашу Мудру, Лізу та Віку, передавши їм купальники.

— Хочу бути лапочкою на цьому побаченні, — зізналася Саша.

— Мені здавалося, що всі три дівчата були зі мною не щирі, — сказав Холостяк перед побаченням.

Алекс зустрів учасниць на яхті та знову почав обговорювати взаємини учасниць між собою. Холостяк запросив на індивідуальну розмову Лізу.

— Я рада, що ми розрядили атмосферу, — сказала Ліза, яка працює круп'є. — Не забувай — я ще й психолог. Але я не люблю маніпулювати.

— Мені здається, ти себе емоційно стримуєш, — припустив Алекс. — Я не бачу нашого емоційного тяжіння.

— Але я завжди була з тобою відкритою, — відповіла дівчина.

— Мені хотілося від Лізи більшої глибини, — зізнався Холостяк і запросив Вікторію на розмову.

— Кажуть, ти актриса і граєш навіть у житті, — розповів про свої сумніви Алекс.

— Мені все життя доводиться виправдовуватися перед чоловіками у своїй роботі, — розсердилася Вікторія.

Алекс запропонував Саші покататися на водному мотоциклі.

— Щоб бути з Алексом, я готова змінити свою поведінку, — зізналася дівчина. — Він мені цікавий.

Алекс не приховував, що йому подобається дівчина та обіймав її на очах Вікі та Лізи.

— У нас є симпатія, — сказав Алекс. - Вона мені подобається.

— Так, я закохалася, — зізналася дівчина.

На чергове побачення Холостяк запросив Марину. Дівчина була щасливою! Алекс запросив учасницю на іподром, щоб пограти у поло.

— Я обожнюю коней! — зізналася дівчина.

Пара продовжила побачення за вечерею.

— Було менше романтики, — сказав Алекс після побачення. — Але мені сподобалося відкривати Марину.

Дівчина повернулася до будинку окрилена та впевнена у своїй перемозі.

Вперше пропозицію на індивідуальне побачення отримала Катя.

— У мене шок — я не можу просто повірити, — була в захваті дівчина. — Хочу більше романтики.

Алекс влаштував побачення для Каті у СПА. Дівчина відповідала на дуже особисті питання — що вона відчуває до Алекса, чи часто плаче. Розкрився перед Катею та Алекс.

— У нас була глибока розмова, — сказала Катя. — Ми просто пережили кілька разів кілька побачень.

— Мені з Катею дуже добре, — зізнавався Холостяк.

Церемонія троянд розпочалася досить несподівано. Проєкт залишила Ліза. Дівчина сама попросила Алекса, бо не відчула між ними зв'язку.

— Ти хороша людина, будь щаслива, — сказав Алекс, прощаючись із Лізою.

Холостяк запросив на розмову Віку.

— Мені потрібна підтримка, — зізналася на відеозверненні до Алекса Віка.

— Я стривожений, — сказав Холостяк. — Мені здавалося, у тебе все гаразд. Ти мені подобаєшся, я хочу розібратися в усьому.

Віка отримала першу троянду. Потім Аліна, Юля, Марина, Катя, Саша та Саша Мудра.

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