«Я відмовляюся від Церемонії троянд!»: всі подробиці шостого випуску «Холостяк-12»

Вийшов шостий випуск романтичного реаліті «Холостяк-12» (СТБ). Тиждень, який дівчата та Алекс провели в Дубаї, триває.

За серце Холостяка на початку випуску боролися вісім учасниць. Цього тижня Холостяк сподівався встановити довіру та сильний емоційний зв'язок із претендентками. Побачення відбулися у небі, під водою та на шаленій швидкості.

Алекс знову запросив на побачення Сашу Погорєлову.

— Мені приємно, що мене вирізняють, — зізналася Саша. — Я прийшла на проект по емоції.

Разом вони вирушили до парку розваг. Але екстремальні пригоди виявилися не зовсім приємними для дівчини.

— Я боюся висоти! — зізналася Саша.

Учасниці довелося кілька разів підбиратися на дерев'яні балки, щоб дістати черговий конверт із призом.

— Я знала, що, якщо Алекс поряд зі мною, нічого не станеться, — сказала Саша.

Пара долала перешкоди з великими труднощами.

— У нас двох є страх висоти, — сказав Холостяк. — Ми маємо подолати його.

Останнє завдання кожен мав проходити окремо, вигукуючи важливу йому фразу.

— Я тебе обожнюю! — прокричав Холостяк, звертаючись до дівчини.

— Ти зводиш мене з розуму, — крикнула Саша.

Побачення закінчилося за вечерею, де Алекс вручив дівчині фото з їхніх минулих побачень.

— Мені добре з тобою, — зізнався Холостяк.

Хазяйкою будинку на шостому тижні стала Вікторія. Вона запросила всіх дівчат виявити творчість та бути елегантними. Віка запропонувала навіть відмовитися на тиждень від шортів і ходити лише у сукнях.

— Не думаю, що має значення одяг, — обурилася Саша Мудра. — Можна бути елегантною та у спортивному костюмі.

Віка запропонувала всім дівчатам звертатися лише на «ви» та пройти акторський майстер-клас.

Топольський та Решетник

На наступне побачення Алекс запросив Катю та Аліну. У двох дівчат Холостяк хотів би бачити більше довіри. Алекс упевнений, що новий досвід, а саме — їзда на мотоциклі — допоможе учасницям розкритися та виявити нові грані свого характеру.

— Хочу на цьому побаченні активно провести час із Алексом, багато спілкуватися, дивитися один одному в очі, обійматися і, можливо, поцілуватися, — поділилася очікуваннями Катя.

Виявилось, що Аліна вміє кататися на мотоциклах. Разом із Алексом вони мчали на величезній швидкості. Потім поїхала й Катя.

— Було дуже круто, — сказала дівчина.

Алекс вирішив потренувати кожну дівчину. Але з Катею йому захотілося поспілкуватися наодинці.

— Хочу впізнати тебе краще, — сказав Холостяк, ніжно цілуючи дівчину. - Ой, Катю, що ти зі мною робиш!

Вечір закінчився спільною вечерею в пустелі. Аліна розповіла страшну історію, яка сталася з нею, коли їй було 20 років.

— Це неможливо уявити! — був шокований Алекс. — Але тепер я розумію, чому іноді у тебе виникає недовіра. У тобі дуже багато кохання.

— Для мене важливо бути потрібною, — зізналася Аліна.

Побачення з Сашою Мудрою почалося у найвищій будівлі в Дубаї.

— Люблю висоту, — зізналася дівчина.

Алекс запропонував дівчині політ на гелікоптері, і вона була в захваті.

— Він найкращий чоловік у світі, який зміг мене здивувати, — зізналася дівчина.

Побачення закінчилося за вечерею, і Саша, нарешті, поцілувалася з Алексом. Про такий поцілунок вона давно мріяла.

Отримала запрошення на побачення й Вікторія. Алекс колесив з нею розкішними вулицями Дубай. Виявилося, дівчина не любить відпочивати у розкішних готелях. Їй більше подобається відпочинок у диких країнах.

Алекс привіз дівчину до місця, де будь-хто може знайти розрядку своєї енергії. Пара одягла захисні костюми і почала розбивати предмети ціпками, зганяючи всю свою злість.

Пізніше, за вечерею, Віка подякувала Алексові за «пригоду» та розповіла щемливу історію дитинства та втрати батька.

— Я знаю, що вона розуміє і мої стосунки з батьками, — зізнався після побачення Алекс.

Останньою до Дубаї на побачення вирушила Юля — дівчина вже давно чекала на зустріч із Холостяком. Алекс влаштував його на дні океанаріуму, серед риб. А в кінці прогулянки морським днем, підніс їй мушлі. Вже ввечері вони відчинили їх за вечерею. В одній опинилися перлинні сережки.

— Мені ніхто не робив таких дорогих подарунків, — зніяковіла Юля.

Алекс був задоволений увечері, обіймав дівчину, але поцілувати так і не наважився.

— Мені не хотілося складних розмов, — сказав Холостяк. — Просто було добре сидіти та обійматися.

Перед Церемонією троянд кожна дівчина за традицією записала відеозвернення до Холостяка. Цього разу воно було у віршованій формі.

На Церемонії троянд кожна з дівчат з'явилася образ східної красуні, а Алекс був одягнений як шейх. Одна з учасниць мала залишити проект. Але перед врученням троянд Алексу запропонували послухати текстові повідомлення — дівчата говорили, що вони думають про кожну учасницю реаліті.

— Я не думала, що це відбуватиметься! — обурилася Аліна.

У своїх коментарях учасниці робили різкі випади з боку конкуренток. Аліну назвали нещирою, Катю — не цікавою, Лізу — поверховою. Юлю коментарі довели до сліз.

— Юлю, можна тебе обійняти? — попросив Алекс, підходячи до дівчини.

Найнегативніші коментарі дісталися Саші Мудрій.

— Не знаю, чому всі до мене так ставляться, — сказала дівчина. — Я говорю те, що думаю.

Алекса так уразили коментарі дівчат, що він відмовився проводити Церемонію троянд.

— Не можу зараз ухвалити рішення, — сказав Алекс. — Хочу розібратися у своїх думках.

— Це характеризує його як чесну людину, — прокоментувала Віка.

Нагадаємо, що «Холостяк» було знято ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну, а його прем'єра відкладалася двічі. Холостяк Алекс Топольський спілкувався з дівчатами російською. Поновлюючи показ, продюсери вирішили зробити український дубляж.

Фото СТБ

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