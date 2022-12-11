Непереможний Кроуфорд жорстко вирубав росіянина у бою в США: відео розкішного нокауту

У ніч на неділю, 11 грудня, на арені Chi Health Center в Омасі (США) відбувся вечір боксу, головною подією якого став поєдинок між непереможним чемпіоном світу у трьох категоріях, володарем поясу WBO у напівсередній вазі (до 66,7 кг) американцем Теренсом Кроуфордом (39 перемог, 30 з них — нокаутом), який минулого року побив Шона Портера, і претендентом на титул з росії Давидом Аванесяном (29 перемог, 17 з них — нокаутом, 4 поразки, 1 нічия).

35-річний американець у присутності майже 15 тисяч уболівальників досить пасивно розпочав 12-раундовий чемпіонський бій, дозволяючи 34-річному Аванесяну час від часу завдавати точних ударів. Але ближче до середини поєдинку Кроуфорд почав нагадувати себе самого і в 6-му раунді брутально вирубав росіянина, відсвяткувавши ювілейну, 30-у, та 10-у поспіль перемогу нокаутом на професіональному рингу.

Додамо, що успіх у бою з колишнім чемпіоном світу Аванесяном, який до цього виграв шість поспіль поєдинків нокаутом, приніс Теренсу Кроуфорду 10 млн доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний українець Денис Берінчик відібрав чемпіонський пояс у француза в андеркарді бою Ф'юрі — Чісора.

Фото Twitter WBO

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