На стадіоні футбольного клубу «Тоттенхем» у Лондоні в андеркарді бою Ф'юрі — Чісора відбувся боксерський поєдинок за титули чемпіона Європи за версією EBU у легкій вазі між непереможним українцем Денисом Берінчиком (17 перемог, 9 з них — нокаутом), який у грудні минулого року переміг росіянина Ісу Чанієва, і тепер уже колишнім володарем поясу французом Іваном Менді (47 перемог, 22 з них — нокаутом, 6 поразок, 1 нічия).

Традиційно український призер Олімпійських ігор влаштувала зі свого виходу на ринг яскраве шоу. Цього разу Денис постає перед публікою у формі бійця спецпідрозділу ГУР МО України «Кракен».

Сам же бій, який тривав усі 12 раундів, закінчився перемогою 34-річного українського боксера одноголосним рішенням суддів — 117:112, 116:112, 116:112. Денис Берінчик — чемпіон Європи!

Відеоогляд бою Денис Беринчик — Іван Менді

За даними комп'ютеризованої системи Compubox, Берінчик перевершив 37-річного опонента і за загальною кількістю викинутих (651 проти 532), і за точними (136 проти 81) ударами. За ефективністю джебів був паритет, а ось за силовими ударами — явна перевага на боці українця (117 проти 66).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Берінчик у бою на голих кулаках побив Російського Молота.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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