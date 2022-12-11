Прикмети на Новий 2023 рік: що повісити на двері і покласти під килимок біля входу, щоб залучити удачу

Новий рік — одне з найулюбленіших наших свят. До зимових урочистостеей прийнято готуватися заздалегідь. Багато хто не забуває про прикмети, які допоможуть залучити в будинок щастя і удачу в 2023 році. На зміну Блакитному Водяному Тигру, який опікується непростим 2022, прийде Чорний Водяний Кролик.

Якщо ви хочете, щоб Новий 2023 виявився для вас і вашої родини вдалим і щасливим, то можна скористатися кількома простими методами, які здатні залучити благополуччя.

Про це пише інтернет-ресурс .

Так, біля вхідних дверей треба поставити «грошове дерево» чи миску з монетами, а одну монету потрібно покласти під килимок. Такий спосіб допоможе залучити фінансовий успіх у 2023 році.

Як ялинкові прикраси бажано використовувати іграшки з обтічними краями. А ось від гострих краще відмовитись. Для фінансової вигоди до початку нового року цукорниця, яка знаходиться на кухні, має бути заповнена цукром догори.

Після опівночі 31 грудня треба хоча б на кілька хвилин залишити вхідні двері відчиненими, і тоді Старий рік піде, давши дорогу Новому. Не забувайте про покровителя наступного року. Під ялинку поставте фігурку кролика, а поруч склянку з водою.

Щоб успіх не залишав у 2023 році, необхідно в «куточку багатства» (північний схід будинку) поставити тацю з чотирма чашками та чайником із солодким чаєм. Багато хто на двері вішає підкову, щоб рік був вдалим. А щоб у будинку завжди було тепло та затишно, за батарею прийнято ховати вовняну шкарпетку.

Як прикраси для ялинки можна використовувати «прапорці бажань» — написати на 9 кольорових листочках всі свої найзаповітніші бажання.

Ялинку не варто розбирати упродовж 14 днів після зустрічі Нового року. Тоді в сім'ї пануватимуть добробут, удача та матеріальний достаток.

А щоб у 2023 році на вас чекали приємні зміни, 31 грудня необхідно перемістити 22 речі у своєму будинку чи квартирі. Не має значення що й куди, головне, це зробити.

Народні прикмети на Новий рік

Як і будь-яке свято, Новий рік не обходиться без народних прикмет.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою.

Якщо чути, як голосно гавкають собаки, ваша кар'єра почне рости.

Відкриваючи святкову пляшку шампанського, важливо стежити за тим, куди відлетить пробка: якщо вона одразу впала на землю, то наступного року вам доведеться заощаджувати, а якщо вона опинилася на святковому столі, то із статком проблем не виникне.

Якщо впала ялинка із гірляндами, не варто сумувати. Згідно з народними прикметами, 2023 рік буде благополучним і вдалим для господарів будинку.

Крім того, вже є і «нові» народні прикмети щодо грошей та удачі. Наприклад, вважається, що залучити фінанси у 2023 році допоможуть такі дії:

покласти у гаманець кожного члена сім'ї велику купюру;

роздати всі борги до Нового року, а також постаратися повернути те, що винні вам;

прикрасити ялинку купюрами та цукерками;

загорнути у фольгу монетки та повісити імпровізовані іграшки на ялинку;

покласти під тарілки гостям 5-ти чи 10-ти гривневі монетки.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, у чому зустрічати Новий 2023 рік, щоб сподобатися покровителю року — Кролику.

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