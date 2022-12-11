Знеструмлення та зледеніння контактної мережі: українців попередили про затримку потягів через негоду

У неділю, 11 грудня, ряд поїздів спізнюється через погіршення погодних умов. В «Укрзалізниці» попередили українців про незручності.

«Зима лютує на заході України, у Польщі та Словаччині, тому через знеструмлення кількох ділянок та зледеніння контактної мережі маємо кілька затримок», — йдеться у повідомленні.

Сьогодні затримуються такі поїзди:

№ 961 Кошице — Мукачеве +1 год 35 хв;

№ 89 Київ — Перемишль +2 год 38 хв;

№ 45 Харків — Ужгород +2 год 47 хв;

№ 41 Дніпро — Трускавець +2 год 34 хв;

№ 23 Київ — Хелм +1 год 23 хв;

№ 93 Харків — Хелм +1 год 23 хв;

№ 3 Запоріжжя — Ужгород +1 год 20 хв;

№ 1 Харків — Івано-Франківськ +54 хв;

№ 85 Львів — Запоріжжя +46 хв.

В компанії зазначили, що резервні тепловози вже працюють де це необхідно.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, завтра в Україні утримається волога погода з туманами та опадами. Надалі очікується похолодання.

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