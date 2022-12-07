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Суспільство та люди

Київ засипає снігом, а на Карпати обрушилася негода

11:20 7 грудня 2022
сніг

У середу, 7 грудня, у Києві, як і обіцяли синоптики, йде сніг, тож у Київській військовій державній адміністрації звернулися до водіїв не виїжджати без потреби.

«Без потреби не виїжджайте на вулиці Києва та не паркуйте автомобілі по обидва боки доріг та вулиць», — йдеться у повідомленні.

За інформацією столичної адміністрації, на вулиці Києва виведено 167 одиниць комунальної спецтехніки.

«Сніг прибирають понад 3,5 тисячі комунальників. Зупинки громадського транспорту, колії, тротуари, велодоріжки інтенсивно обробляються протиожеледними засобами. Ще раз закликаємо киян та гостей міста бути свідомими та не заважати роботі спецтехніки», — звертаються у відомстві.

Тим часом у Карпатах вирує негода. На високогір'ї дме сильний вітер та вдарив 10-ти градусний мороз. Про це повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост.

«Станом на 08:45 7 грудня на горі Піп Іван Чорногорський буде хмарно, вітер південний, 10 м/с, температура навколишнього середовища -10°С «, — повідомили рятувальники.

На високогір'ї зараз дуже погана видимість, все замело снігом.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, нинішня зима має бути теплішою, ніж минула. Але все ж таки будуть дні, коли стовпчики термометрів впадуть до мінус 20 градусів.

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