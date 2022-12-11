«Циклон Birgit помчить на північ»: якою буде погода на початку нового робочого тижня

Після аномально теплих вихідних з дощами та туманами в Україні трохи похолодає.

За прогнозом синоптикині Наталі Діденко, у понеділок буде волога погода з періодичними опадами. Вдень на заході, півночі та Вінницькій області опади стихнуть. У Карпатах очікується сніг.

«Циклон Birgit завтра вже помчить на північ, проте погода сухішою не стане», — пише синоптикиня.

У західних, північних областях та Вінницькій області температура повітря −1…−4 градуси. На сході, в більшості центральних областей та Сумській області, а також у південній частині ще тепло, +3…+9, подекуди до +9…+12 градусів, у Криму до +15 градусів.

Надалі в Україні похолодає, зазначає синоптикиня.

У Києві у понеділок температура повітря знизиться до нуля, дощі з туманом перейдуть у мокрий сніг, видимість залишатиметься низькою.

Опади в Києві ймовірніші найближчої ночі й завтра вранці.

«12 грудня спостерігатиметься аномальний перебіг температури повітря: ніч у столиці буде теплою, до +3 градусів, а вдень похолодає до 0−1 градуса», — пише Діденко.

Нагадаємо, за прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна, нинішня зима буде більше схожа на осінь. Періоди з сильними морозами можливі у січні та лютому.

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