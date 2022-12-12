«Заліз у метро під спідницю»: столичний суд виніс вирок у «пікантній» справі

Шевченківський районний суд Києва виніс вирок чоловіку, якого визнав винним у хуліганстві. Він займався фотографуванням спідньої білизни під спідницею жінки у громадському місці. Про це «ФАКТИ» дізнались із реєстру судових рішень

З матеріалів справи відомо, що підозрюваний — уродженець Донецька, але останні роки мешкав у столиці та працював барменом. 8 серпня 2022 року, рухаючись на ескалаторі станції метро «Університет», чоловік звернув увагу на незнайомку, яка рухалась попереду й не бачила його.

«Проявляючи винятковий цинізм та грубу непристойність, підозрюваний дістав свій мобільний телефон та здійснив декілька фотознімків спідньої білизни, — читаємо у матеріалах справи. — Для цього помістив його під спідницю потерпілої. Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалися винятковим цинізмом (хуліганство), вчинив кримінальний проступок».

Справа розглядалась у спрощеному режимі, ні підозрюваного, ні його жертви під час засідання не було. В обвинувальному акті прокурором викладено клопотання, в якому вказано, що молодик згоден зі звинуваченнями й винесенням вироку без його присутності.

Шевченківський районний суд призначив покарання у виді обмеження волі строком на один рік. Й разом із тим звільнив від покарання, давши випробувальний строк на рік. Чоловік зобов’язаний весь цей час періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання. Крім того, він має сплатити за проведення судової експертизи 4530 гривень. Телефон, на який на час слідства був накладений арешт, засудженому мають повернути. Цивільний позов від потерпілої не заявлявся.

Нагадаємо, днями у торговому центрі Києва продавець відкрив стрілянину, поліція розповіла подробиці.

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