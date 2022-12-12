Диктатор-вбивця, судячи з останніх висловлювань, в юності переглянув «17 миттєвостей весни». Але його кумир не Штірліц і не Мюллер, а Гітлер. Він бачить схожість ситуації рф і постверсальської Німеччини. Він повторює анексію Австрії анексією Криму, пише на своїй сторінці у соцмережі журналіст Станіслав Речинський.

«Але колективний Захід усвідомлює, що «новий гітлер» небезпечніший за попереднього. Німеччину Гітлера Захід у 1938 році за бажання міг би розчавити. І розчленувати. Але … народи занадто боялися війни після закінчення Першої світової. Занадто хотілося миру, за будь-яку ціну. Навіть ціною знищення «другорядної» Чехословаччини. Але зараз приклад «Мюнхена» згадали всі. І перспектива виявилася моторошною. Після України прийшла б черга Латвії, Литви, Польщі… Світова війна була б неминучою. І «новому гітлеру» вирішили дати по зубах, всіляко підтримуючи й озброюючи «нову чехословаччину" — Україну. Звичайно, хотілося б не просто підтримки, а виконання Будапештського меморандуму буквально. До речі, Чехословаччину в 1938 мали захистити від Німеччини за договорами Британія, Франція, СРСР. Але … тоді договорами підтерлися. Зараз інша ситуація. У Гітлера не було ядерного озброєння. Через це Заходу доводиться балансувати.

Однак «тестування» збройних сил рф показало, що це аж ніяк не «друга армія» світу".

За словами Речинського, останні обстріли російських аеродромів показали, що і міф про велику ядерну тріаду рф — серйозно перебільшений. Було б символічним і показовим знищення російського ядерного підводного човна.

«Почавши з «Курська», путін був закінчив якою-небудь К-44 «Рязань». У неї, до речі, під час навчань 2019 року виникла «позаштатна ситуація» і одна з двох МБР не вийшла з шахти. Що не дивно з огляду на загальну ситуацію в рф і з огляду на те, що «Рязані» вже 42 рочки. Тож краще було б потопити К-329 «Бєлгород». Разом із «Лошариком».

У Гітлера серед соратників було цікаве прізвисько «Teppichfresser» — «Ковроїд». І з'явилося воно якраз у той домюнхенський період, коли йому не вдалося взяти переляком Чехословаччину. Оскаженілий фюрер вважав це особистою образою, впадав в істерики, під час яких падав на підлогу і гриз край килима. Нинішні постійні слова путіна про велич його ядерної тріади, погрози про превентивний удар — це «ковроїдство». Перед пресою він хизується своєю нібито міццю, а на самоті — гризе килим. Тому що розуміє, що повільного варіанту «мюнхенської змови» вже не вийде. Що його битимуть і добиватимуть з усіх боків. І що смертю путіна справа не обмежиться. Потрібен «другий Версаль», що передбачає повне роззброєння і деколонізацію пригноблених народів рф. І нащадки його точно не назвуть «збирачем земель руських», назвуть тупорилим полковником кгб, який привів свою країну до загибелі".

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