«Зітру з лиця землі»: путін знову погрожує світу ядерною зброєю

Президент росії володимир путін пригрозив жорсткою відплатою на засіданні Євразійської економічної ради, якщо будь-яка держава нападе на росію з ядерною зброєю, повідомляє Reuters. Він звинуватив учасників Мінських домовленостей у зраді.

«Будь-яка країна, яка наважиться напасти на росію з ядерною зброєю, буде стерта з лиця землі», — пригрозив путін", — пише Reuters.

Водночас диктатор-вбивця додав, що, на відміну від США, росія не має у своїй ядерній доктрині варіанту превентивного ядерного удару. Надзвукові засоби доставки ядерних боєзарядів, за словами путіна, забезпечать росії у разі необхідності нищівну відсіч.

Раніше очільник кремля заявив також, що загроза ядерного конфлікту зростає, хоча жодна країна не заявила про намір здійснити ядерний напад на росію, і саме Москва останнім часом говорить про можливість застосування ядерної зброї в контексті війни в Україні.

Нагадаємо, російське керівництво заявило, що замість скорочення стратегічних ядерних озброєнь збираються їх посилити.

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