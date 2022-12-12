Пропутінського артиста Данко з ганьбою не пустили в Молдову

Російського співака Данко, який підтримує російську військову агресію в Україні, з ганьбою не пустили до Молдови. Його затримали в аеропорту Кишинева та не випустили в місто. Данко був єдиним затриманим пасажиром рейсу.

Попри те, ще в артиста був запланований концерт, йому довелося сидіти в терміналі, а потім вирушати у свою ерефію.

В особистому блозі Данко обурювався, що його не пустили в країну, вдавав ніби не розумів причини. Він переймався лише через виступ.

«Приїхав до Молдови, мені відмовили. Кажуть, йдіть в дупу. Бачите? Не пустили мене. Чому? Не зрозуміло. Небезпечний я», — каже російський пропагандист. При цьому він забув, що прилетів до Кишинева з окупованого Криму.

Пізніше дівчина артиста бідкалася, що йому довелося сидіти в терміналі без їжі та води.

«Без їжі, без води, з російськими картами, якими там не можна розплатитися. Без документів, без будь-яких умов для сну та відпочинку. Через цю ситуацію у нього ще й тиск піднявся», — розповіла жінка.

Нагадаємо, Данко не просто підтримує війну проти України, а й цькує тих російських артистів, які висловилися проти агресії. Він закликав посадити Максима Галкіна в тюрму за його висловлювання.

А українська телеведуча Катерина Осадча закликала взагалі забути про всіх росіян та не згадувати їх у ЗМІ.

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