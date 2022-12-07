Алла Пугачова зробила нову заяву, назвавши своїх переслідувачів з росії «жалюгідними тварями» та «брехунами»

Недоброзичливці продовжують псувати життя Аллі Пугачовій та її чоловіку Максиму Галкіну. Так, нещодавно на ізраїльському телебаченні вийшло розслідування місцевого журналіста Равіва Друкера про репатріантів з росії. Насамперед чоловік вирішив перевірити Аллу Пугачову та Максима Галкіна, які після вторгнення путіна в Україну терміново отримали громадянство Ізраїлю та осіли на Землі обітованій.

Про це пише місцеве видання 13tv.co.



Схоже, спроба знайти якусь зачіпку, щоб досадити зірковій парі, дала результат. Зокрема було заявлено, що права вважатися ізраїльтянами зірки нібито не мають. Річ у тому, що після реєстрації шлюбу Алла та Максим ще й повінчалися у православній церкві. Це означає, що Галкін прийняв хрещення та зрікся юдаїзму. Ізраїльські закони позбавляють юдеїв, які свідомо змінили віру, права на репатріацію.



Таким чином Максим Галкін на момент переїзду нібито не мав права скористатися ізраїльським законом про повернення, так само як і його дружина, яка зовсім не має єврейського коріння. У відповідь на таке гучне «викриття» Пугачова не стала мовчати. У її мікроблозі в Instagram з'явився новий допис, присвячений колишнім землякам.



«Багато хто мене питає, яким чином я виношу замовне цькування нашої родини. Як? А ось так. Це вид з мого вікна. Грудневе небо над Землею обітованою. Дивлюся на небо і кажу: «Господи! Пробач цих жалюгідних продажних тварин, лицемірів й брехунів, бо не знають вони, що творять. Ось і все. Всім привіт!» — написала співачка під знімком сонячного краєвиду.

Нагадаємо, знаменита співачка Лайма Вайкуле підтримала свою колегу та подругу Аллу Пугачову, на яку останнім часом багато хто нападає в росії, вважаючи Примадонну зрадницею.

58

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram