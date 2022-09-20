«Ми різні країни»: Катерина Осадча закликала забути про росіян

Телеведуча Катерина Осадча, яка заявила про повернення в ефір «Голосу країни», закликала українців не звертати уваги на популярних росіян, взагалі забути про них, не згадувати і словом у публічному просторі. Так телезірка відреагувала на останні публікації і меседжі від Алли Пугачової, яка підтримала свого чоловіка Максима Галкіна та назвала марними смерті «наших ребят», а також Ксенії Собчак. Вона назвала українців нацистами через те, що розкритикували участь російської моделі Наталії Водянової в рекламній кампанії популярного бренду.

«Останні дні, на тлі жахів в Ізюмі ми отримали кілька меседжів з Росії. Вони різні, але є щось спільне для нас. Нагадаю — Собчак назвала нас нацистами за те, що українці висловлюються проти участі Наталії Водянової в рекламній компанії бренду Зара, а також Алла Пугачова висловилася на підтримку свого чоловіка, назвала мету загибелі росіян ілюзорною і закликала до мирного життя», — написала Осадча в Інстаграм.

Телеведуча вважає, що нам взагалі не потрібно реагувати на такі речі, не писати про це у ЗМІ, а цінувати й підтримувати своє.

«Я думала, що нагадує мені таке постійне оглядання на сусіда, вибачте за таке прямолінійне порівняння, але, можливо, так буде наочніше. Це схоже, як дівчина, яка пішла від хлопця аб’юзера, але продовжує активно цікавитися його життям. І тут приблизно так, ми різні країни, з різними мовами, з різними культурами, ми це визнаємо і закликаємо до цього, але ми поки не можемо не озиратися на „хороших“ чи поганих росіян, наші ЗМІ пишуть про російських зірок, пишуть в негативному світлі, але пишуть, а про них потрібно взагалі не писати, забути, як звуть», — пише Катерина.

Вона вважає неприпустимими в майбутньому гастролі «хороших росіян», адже артисти і громадяни країни терориста не можуть їхати, виступати, жартувати, співати, коли їх країна вбиває катує, гвалтує українців.

«Вказати бренду на неприпустимість в рекламі дівчини з росії — так. А нам реагувати на Собчак — ні, вона в світовому контексті нуль, її крім своїх ніхто не чує, а з тими її „своїми“ нам все вже давно зрозуміло, просто проявилося те, що ми і так знали. Прочитати пост Пугачової — так, можна подякувати під постом, що ці слова, можливо, років за сто щось змінять на болотах, але радіти три доби всіма соцмережами і ЗМІ — ні, краще більше порадіємо успіхам на фронті», — підсумувала Осадча.

Раніше співачка Лайма Вайкуле підтримала Пугачову та висловила солідарність з нею. А Олексій Арестович назвав вчинок Алли Борисівни публічним ляпасом путіну.

Фото instagram.com/kosadcha

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