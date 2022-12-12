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Потужний вибух розніс будинок у Чернівцях, загинула дитина (фото)

15:59 12 грудня 2022
Вибух у Чернівцях

В Україні останнім часом почастішали вибухи газу. Уранці 12 грудня в Чернівцях стався вибух газу в житловому будинку на вул. Слобідській. Про це йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС України у Чернівецькій області.

«За попередніми висновками фахівців, внаслідок витоку газу з газового котла у приміщенні кухні відбувся вибух без подальшого горіння. Внаслідок вибуху були травмовані 4 осіб — 2 дорослих та 2 дітей. На місце події було направлено всі відповідні служби. Рятувальники, котрі прибули на виклик, витягли з-під завалів хлопця, 2007 року народження, та передали медикам. Під час проведення реанімаційних заходів він помер у кареті швидкої. Трьох інших осіб госпіталізовано до лікарні. Обставини події з’ясовуються», — повідомили рятувальники.

Як писали «ФАКТИ», раніше у поліції розповіли, як уникнути вибуху газового пальника.

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