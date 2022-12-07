Життя набагато важливіше: у поліції розповіли, як уникнути вибуху газового пальника.
Через ворожі ракетні обстріли об’єктів критичної інфраструктури українці змушені пристосовуватись до тимчасової відсутності електроенергії та шукати альтернативні джерела для опалення і приготування їжі.
Зокрема й деякі кияни почали користуватись туристичними плитками і газовими балонами до них, при цьому часто ігноруючи правила їх експлуатації.
За даними поліції столиці, лише з листопада цього року правоохоронці отримали 12 повідомлень щодо вибухів газових балонів в житловому секторі.
Зокрема у Дарницькому та Деснянському районах зареєстровано 3 такі випадки, у Голосіївському — 2, в Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах — по одному випадку. На щастя, в результаті надзвичайних подій ніхто не постраждав, однак оселі громадян зазнали значних пошкоджень.
Тому спеціалісти-вибухотехніки роз’яснили основні заходи безпеки, аби уникнути надзвичайних ситуацій:
- приміщення, у якому використовуються вибухонебезпечні предмети має добре провітрюватись або ж мати потужну витяжку;
- забороняється ставити прилад на газову чи електричну плиту;
- не розміщувати плитку чи газові балони біля електричних приладів;
- при використанні газового балону, розміщувати його не ближче 2 метрів до побутової плити;
- при можливості готувати на відкритій місцевості;
- важливо після використання балону перевірити надійне закриття всіх вентилів та перемістити його у прохолодне місце для провітрювання;
- забезпечити провітрювання приміщення, в якому здійснювалось використання газового балону;
- якщо палива в балоні залишилось вкрай мало — змінюйте балон на новий, інакше виникне небезпечна ситуація, коли балон може вибухнути.
Разом з тим, правоохоронці радять при купівлі туристичних плиток із газовими балонами детально дізнаватись від продавця правила експлуатації даного приладу або ж звернутись до газової служби за роз’ясненнями.
Нагадаємо, на Київщині збільшується і кількість випадків отруєння мешканців чадним газом в результаті неправильного використання генераторів.18
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