Життя набагато важливіше: у поліції розповіли, як уникнути вибуху газового пальника.

Через ворожі ракетні обстріли об’єктів критичної інфраструктури українці змушені пристосовуватись до тимчасової відсутності електроенергії та шукати альтернативні джерела для опалення і приготування їжі.

Зокрема й деякі кияни почали користуватись туристичними плитками і газовими балонами до них, при цьому часто ігноруючи правила їх експлуатації.

За даними поліції столиці, лише з листопада цього року правоохоронці отримали 12 повідомлень щодо вибухів газових балонів в житловому секторі.

Зокрема у Дарницькому та Деснянському районах зареєстровано 3 такі випадки, у Голосіївському — 2, в Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах — по одному випадку. На щастя, в результаті надзвичайних подій ніхто не постраждав, однак оселі громадян зазнали значних пошкоджень.

Тому спеціалісти-вибухотехніки роз’яснили основні заходи безпеки, аби уникнути надзвичайних ситуацій:

приміщення, у якому використовуються вибухонебезпечні предмети має добре провітрюватись або ж мати потужну витяжку;

забороняється ставити прилад на газову чи електричну плиту;

не розміщувати плитку чи газові балони біля електричних приладів;

при використанні газового балону, розміщувати його не ближче 2 метрів до побутової плити;

при можливості готувати на відкритій місцевості;

важливо після використання балону перевірити надійне закриття всіх вентилів та перемістити його у прохолодне місце для провітрювання;

забезпечити провітрювання приміщення, в якому здійснювалось використання газового балону;

якщо палива в балоні залишилось вкрай мало — змінюйте балон на новий, інакше виникне небезпечна ситуація, коли балон може вибухнути.

Разом з тим, правоохоронці радять при купівлі туристичних плиток із газовими балонами детально дізнаватись від продавця правила експлуатації даного приладу або ж звернутись до газової служби за роз’ясненнями.

Нагадаємо, на Київщині збільшується і кількість випадків отруєння мешканців чадним газом в результаті неправильного використання генераторів.

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