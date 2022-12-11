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У Києві у багатоповерхівці вибухнув газовий балон

15:00 11 грудня 2022
У Києві у багатоповерхівці вибухнув газовий балон

Незважаючи на регулярні попередження рятувальників, українці продовжують використовувати газове обладнання проти будь-яких правил. І результат не змушує на себе чекати — 11 грудня о 12:29 до Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про вибух на вул. Бережанській, 14, що в Оболонському районі столиці.

Рятувальники, які прибули на місце, виявили, що вибух стався на кухні однієї із квартир на 9 -му поверсі 16-ти поверхового житлового будинку.

На щастя, цього разу все обійшлося мінімальними втратами — постраждала лише сама плита і віконні рами квартири, повідомили у Головному управлінні ДСНС в Києві.

Тож у ДСНС знов закликали громадян дотримуватись наступних порад щодо використання газових туристичних пальників:

  • купувати лише сертифіковану продукцію лише в ліцензованих точках продажу;
  • неухильно дотримуватись інструкції виробника і завжди перевіряйте цілісність балончика (відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину);
  • туристичний пальник розрахований лише для використання на відкритому повітрі. Якщо пальник використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція;
  • не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх подалі від дії високих температур.

Нагадаємо, напередодні у Голосіївському районі вибух стався у кіоску з фастфудом, під час якого постраждали п'ятеро людей.

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