Близький друг принца Вільяма загинув: між ними був особливий зв’язок

Не так багато моментів, коли члени британської королівської сім'ї діляться своїм емоційним станом з громадськістю у соціальних мережах. Зараз принц Вільям зробив виняток. Ввечері 9 грудня 40-річний чоловік розмістив емоційне повідомлення у Twitter.

«Вчора я втратив друга», — написав Вільям, пояснивши, що «Марк Дженкінс і його син Пітер трагічно загинули».

Рейнджер, який «присвятив своє життя захисту дикої природи в деяких з найвідоміших національних парків Східної Африки», розбився під час повітряного патрулювання в Кенії. Принц додав, що його думки з дружиною, родиною та колегами Марка, «які, на жаль, втратили людину, яку ми всі любили і якою захоплювалися».

Різні організації, в яких працював Дженкінс, також публічно оплакують загибель рейнджера. Франкфуртське зоологічне товариство у Facebook згадує його «рішучість, турботу, енергію, посмішку та глибоку любов до дикої природи».

Спадкоємець британського престолу вже не перший рік подорожує Африкою, а також дедалі активніше долучається до захисту диких тварин на континенті. Так зародилася дружба між двома чоловіками. Як і його покійна мати Діана, принц Вільям має тісний особистий зв'язок з Африкою і особливо з Кенією. Він навіть зробив там пропозицію принцесі Кейт у 2010 році.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон розчулила зустріч з українськими біженцями: «Я б хотіла, щоб ми могли зробити більше».



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