Кейт Міддлтон з чоловіком гратимуть ключові ролі в історичній події: у Британії назвали причину

Після низки сумних та неприємних подій королівська сім’я повертається до звичайного життя. Король Чарльз III вперше виконуватиме роль господаря в якості монарха, оскільки він готується вітати президента Південної Африки у Великій Британії. Сиріл Рамафоса буде зустрінутий блискучим банкетом в Букінгемському палаці. Палац оприлюднив маршрут дводенного візиту Сиріла Рамафоси, показавши, що принц Вільям і Кейт відіграватимуть важливу роль у заходах — Принц Уельський візьме на себе обов’язки спадкоємця престолу, повідомляє express.co.uk

До слова, це перший державний візит, який відбудеться у Великій Британії за останні три роки через пандемію Covid, а останнім був візит тодішнього президента США Дональда Трампа у 2019 році. Це також перший візит після смерті Королеви у вересні.

Візит розпочнеться з привітання президента принцом та принцесою Уельськими у його лондонському готелі від імені короля. Потім вони разом вирушать на парад кінної гвардії для урочистого привітання з Чарльзом, після чого приєднаються до каретної процесії, яка повернеться до палацу. Ввечері відбудеться банкет з білими краватками, на якому Кейт і Камілла з'являться в тіарах. Промови будуть виголошені Королем і президентом. Після повернення з кінної гвардії Король прийме президента на приватному обіді в Палаці, а потім запросить його на виставку в Картинній галереї предметів з Королівської колекції, пов'язаних з Південною Африкою.

За традицією пан Рамафоса покладе вінок до могили Невідомого воїна у Вестмінстерському абатстві, а також відвідає Вестмінстерський палац. Там він виступить з промовою в Королівській галереї перед політиками перед вечірнім державним банкетом. Прикметно, що візит планувався ще до смерті Королеви.

Нагадаємо, що принц Гаррі з дружиною відмовляться від запрошення королівської сім’ї на Різдво.



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