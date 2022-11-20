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«Я б хотіла, щоб ми могли зробити більше»: Кейт Міддлтон розчулила зустріч з українськими біженцями

22:03 20 листопада 2022
Кейт Міддлтон

Принцеса Кейт Міддлтон, яка нещодавно вразила всіх своїми сережками, відвідала український громадський центр в англійському місті Редінг, де втішила біженку Галину Болебрух.

«Я б хотіла, щоб ми могли зробити більше», — сказала дружина принца Вільяма, повідомляє hellomagazine.

Болебрух є матір'ю трирічного сина, а її чоловік залишився в Україні, воює на передовій. Вона розповіла Кейт про втечу з Києва і про те, як ховалася від російських бомб. При цьому 39-річна жінка розплакалася.

Кейт, витираючи сльози, сказала: «Це зрозуміло, зважаючи на все, що з вами сталося».

Кейт була вражена Болебрух та іншими українськими жінками.

«Ви демонструєте стійкість, я вражена тим, наскільки ви всі сильні, — сказала вона, — У вас є рідні та близькі в Україні, які все ще щодня переживають жахіття війни».

Принцеса Уельська підтримує ініціативу Першої леді України Олени Зеленської, спрямовану на забезпечення психічного здоров'я українців, які страждають від війни. У громадському центрі на захід від Лондона вона пропонує «консультації з питань працевлаштування та житла», а також освітні курси для дітей і допомагає налагоджувати соціальні контакти. Співробітники влаштували Кейт традиційний український прийом з хлібом-сіллю. Кейт поспілкувалася з кількома присутніми, а на завершення намалювала разом з дітьми картину та отримала букет квітів.

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