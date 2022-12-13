Як злити воду з пральної машини, якщо зникло світло (відео)

В умовах відключення світла українцям радять берегти електроприлади та не включати їх у мережу одразу після того, як дали електрику. Якщо під час відключення світла зупинилася пральна машинка, можна почекати, коли енергопостачання відновиться, або спробувати злити воду самостійно.

Це можна зробити кількома способами. Так, у низці моделей є режим «злив», проте він не спрацює, якщо у квартирі немає світла.

Злити воду можна через фільтр — він зазвичай розташовується в нижній частині пральної машинки. Для цього потрібно повернути важіль фільтра і трохи нахилити пральну машину, попередньо поставивши біля фільтра ємність для води.

Навіть за відсутності світла всі ці маніпуляції рекомендують проводити після того, як машинка була відключена від мережі.

В деяких моделях біля фільтру передбачений шланг для екстренного зливу води. Також можна спробувати злити воду через шланг, витягнувши його із каналізації. Його слід розташувати нижче рівня бака по всій довжині та підставити таз. Однак такий спосіб може підійти не всім.

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Фото Pixabay

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