Увімкніть тільки через півгодини після подачі світла: рятувальники порадили, як зберегти електроприлади

В Україні тривають планові відключення електроенергії, а в частині регіонів — відбуваються ще й аварійні. Тож внаслідок перепаду напруги після відновлення електропостачання може вийти з ладу електротехніка. Як можна вберегти своє майно під час аварійних відключень електроенергії, розповіли в ДСНС.

Найголовніша порада — відключайте електроприлади від мережі, і намагайтеся використовувати стабілізатори напруги.

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Включайте прилади знову варто лише через півгодини після відновлення подачі струму, і робити це поетапно, щоб не з'являвся різкий стрибок споживання.

Бажано, аби електроприлади та електротехніка, якими ви користуєтеся, були сертифіковані і придбані в ліцензованих точках продажу. Також їх треба використовувати у суворій відповідності =до інструкції.

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Використання приладів обігріву та генераторів необхідно суворо контролювати і не встановлювати електророзетки, вимикачІ, перемикачі та інші подібні апарати на горючі основи (конструкції).

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Використовувати електрогенератори можна лише поза межами приміщень.

Ну і звичайно, аби уникнути виникнення пожежі в будинку чи квартирі, забороняється використовувати для обігріву газові плити, або ж розводити вогнище на балконі або у будь-якому приміщенні для обігріву.

Нагадаємо, раніше в ДСНС констатували збільшення кількості пожеж на Київщині через неправильне використання електрогенераторів.

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