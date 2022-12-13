Тепер тільки на милицях: лікарі винесли вирок путіністу Баскову

Вже кілька тижнів шанувальники б'ють на сполох: з пропутінським артистом миколою басковим явно твориться щось недобре. Спочатку виконавець хіта «Шарманка» помітно опух, потім не зміг вийти на сцену без підтримки персоналу.

Як з'ясувалося тепер, артист справді не зумів себе зберегти, пише «Бліц».

Щоб заспокоїти стривожену публіку, днями микола виступив із офіційною заявою. Він зізнався, що справді був хворий — у нього розірвалися зв'язки на нозі, знадобилася складна операція.

Саме хірургічне втручання, за словами баскова, і призвело до появи набряків на його обличчі та всьому тілі — адже організм сприймає подібні маніпуляції як запальний процес та видає відповідну реакцію.

Нині самопочуття знаменитості практично в повному порядку.

Однак, на думку медиків, микола сам винен у тому, що його стан погіршився: він надто рано повернувся на сцену, а йому варто було б поставитися до власного здоров'я набагато дбайливіше і виділити собі час на повноцінне відновлення. В іншому випадку стан зірки може погіршитися.

Травматолог-ортопед Олександр Тома порекомендував баскову найближчим часом пересуватися лише на милицях.

«До трьох місяців колінний суглоб щадити треба. Якщо йдеться про заміну хрестоподібних зв'язок, то три місяці — щадний режим, і від півтора місяця — з милицями ходити, щоб не навантажувати ногу», — виніс вердикт лікар.

Нагадаємо, в Україні за свою пропагандистську діяльність співак ще у березні 2022 року офіційно став підозрюваним у скоєнні кримінального злочину та може отримати реальний термін у разі, якщо опиниться на території нашої країни.

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