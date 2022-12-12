«Не міг дійти до глядачів за квітами»: путініст басков вперше з’явився на публіці після операції

Напередодні в Москві відбулася церемонія нагородження національної музичної премії «Золотий грамофон», у якій брали участь як молоді виконавці, так і «ветерани» сцени в особі путініста Миколи Баскова. Цього разу поява співака була особливо очікуваною для публіки і журналістів, повідомляють рашистські ЗМІ.

Річ у тім, що кілька днів тому співак Микола стривожив шанувальників своїм зовнішнім виглядом. У мережі з'явилося відео зі зйомок новорічної програми, на яких «золотий голос країни-терористки «ледве пересувається, а піднятися йому на сцену допомагали помічники. Після запису виступу артист поспішив піти зі знімального майданчика, а поки його вели до виходу під руки, масовці вимкнули світло. Ролик спровокував чутки про важке захворювання у Баскова. Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що співак переніс складну операцію на зв'язках, але вирішив продовжувати роботу з деякими обмеженнями.

Цього разу путініст вийшов на сцену церемонії в блискучому піджаку і штанах. Він виконав пісню «Найкращий день», за яку й отримав двадцятий «Грамофон». Під час виступу артист стояв нерухомо, а потім відмовився вийти до шанувальників по квіти. Ведучий церемонії вмовляв Миколу спуститися зі сцени, але співакові було ніяково виправдовуватися на очах у глядачів.

«Поки я буду до вас іти, закінчиться концерт», — виправдався путініст.

Судячи з відео зі зйомок церемонії, Басков почувається краще — він усе ще кульгає, але вже пересувається самостійно.

«Зв'язки були порвані. Преса що тільки не писала про мене. Зв'язки тут заживуть, а зв'язки голосові працюють від усього серця. Вибачте, що я не можу бути таким швидким», — заявив Микола журналістам.

Нагадаємо, що Генпрокуратура України надала Миколі Баскову «почесний» статус підозрюваного.

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