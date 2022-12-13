День ангела Андрія 2022: гарні листівки та добрі привітання

У вівторок, 13 грудня, православна церква вшановує пам'ять одного з 12-ти апостолів, учнів Ісуса Христа — Андрія Первозванного .

А всі чоловіки із цим ім'ям сьогодні відзначають свої іменини. Ім'я Андрій з грецької перекладається як «мужній», «відважний», «хоробрий».

Власники імені Андрій часто дуже товариські. Вони завжди легко знайдуть друзів у колективі та підтримають розмову під час застілля. Часто не виділяються з натовпу, але у потрібний момент завжди виявляються там, де потрібна їх на допомогу

«ФАКТИ» підготували вітання та листівки, присвячені Андріям.

Андрію, вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

З днем ангела, Андрій!

Я хочу тобі сказати:

Будь сьогодні веселіше,

Треба свято створювати!

Привертай до себе успіх,

Нехай буде він з тобою завжди.

Роздавай усмішки й усміх,

І стане раптом доброю доля!

Побажаю тобі рай:

Мир в сім’ї, дохід в ділах,

Все що хочеш — відшукай,

Прямо в житті, а не в мріях!

В Андрія нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

Радості і світла, любові і тепла бажаємо тобі в день твоїх іменин! Іди по життю з юним серцем, ніколи не сумуй, відкривай нові горизонти! Нехай поруч будуть ті, кого ти любиш!

«ФАКТИ» розповідали, які обряди та забави були популярні за старих часів на свято Андрія.

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