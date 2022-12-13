Відомий телеведучий розповів про свою дитячу психологічну травму

Ведучий ранкового шоу «Сніданок з 1+1» Єгор Гордєєв, чий дім постраждав від атаки дронів-камікадзе, відверто розповів про свою дитячу психологічну травму, яка вплинула на його доросле життя. Свою історію Єгор записав у відеозверненні в соціальній мережі, сказав, що вона могла б змінити вектор його життя.

Гордєєв пригадав свій підлітковий досвід, коли розбив окуляри, і змушений був навпомацки йти по шкільному коридору під сміх інших школярів. Тоді, каже ведучий, найбільше йому хотілося саме заплакати, але стереотип «чоловіки не плачуть» не дозволив цього зробити.

«У мене зір -5, — розповів ведучий. — Уявіть собі, що таке бути без окулярів дитині підлітку в 11 років. Я йшов по цьому коридору, у мене вважався якийсь світ абсолютно ілюзорний. Я не знав куди йду, втратив орієнтування в просторі. Навколо з мене сміялись всі. Я думав, що йду в пекло, і це ніколи не закінчиться. Але я не плакав, бо не можна. Як так? Чоловіки не плачуть. Як так можна? Хоча найбільше тоді мені хотілося саме заплакати. І можливо тоді мені б стало легше. Отой спазм великий, який в мені утворився — я думаю він дороговказом мене вів ще дуже довго».

Єгор Гордєєв в дитинстві

Дописувачі підтримали Єгора в коментарях і почали ділитись власними історіями. Телеведучий наголошував, що всі люди різні і не треба йти за стереотипами.

«Щоб бути вільними — треба позбуватися якомога більшої кількості штампів, — написав Єгор. — Якби я тоді, у далекому 6 класі не йшов по тому пеклу, і заплакав — мені б стало легше. І той спазм не вів би мене довго по життю, і я був би іншою людиною, можливо. Відчувайте себе, вірте в себе, і ви побудуєте абсолютно вільне здорове життя. Все буде Україна. І Україна має бути задля таких людей, і з таких людей».

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