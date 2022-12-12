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Анна Трінчер отримала серйозну травму, впавши зі сходів

11:56 12 грудня 2022
Анна Трінчер

Акторка, співачка та блогерка Анна Трінчер, яка раніше заінтригувала новиною про поповнення в родині, серйозно травмувала ногу. Просто перед виступом Анна впала зі сходів та сильно вдарилася. Співачка не могла стати на ногу, не кажучи вже про вихід на сцену. Їй знадобилася допомога медиків.

Про це Трінчер розповіла на своїй сторінці в Інстаграм.

«Я не знаю, як я пережила вчора. Я впала зі сходинок та пошкодила ногу. Я була дуже засмучена. І не через те, що було боляче… Це трапилося просто перед виходом на сцену», — розказала Анна.

Проте, вона все ж таки вийшла на сцену. Каже, в той момент не відчувала болю. Але вже після виступу Трінчер засмутилася ще дужче. Адже у неї було заплановано багато справ: нові виступи та знімання кліпу, де вона повинна танцювати та ходити на високих підборах.

«Найбільше я була засмучена через те, що наступного дня у мене знімання дуже важливого кліпу. Нічна зміна, у якій будуть танцювальні частини, у якій абсолютно всі образи будуть на підборах, а також перед цим у мене концерт, де теж абсолютно все я буду танцювати і на підборах. І я була дуже засмучена, просто хотілося плакати», — поділилася Трінчер.

Нагадаємо, у вересні Анна Трінчер та Олександр Волошин зіграли скромне весілля.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Тіна Кароль відвідала у німецькому шпиталі українську рятувальницю, яка отримала травми в результаті ворожого обстрілу Дніпра.

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