Під час атаки дронів-камікадзе на Київ постраждав будинок телеведучого Єгора Гордєєва

Під час масштабної атаки на Київ вранці 17 жовтня дронів-камікадзе постраждав будинок відомого телеведучого Єгора Гордєєва. Ведучий «Сніданку з 1+1» живе якраз у тому будинку, на який припав терористичний удар. Наслідки Єгор показав фото на своїй сторінці в Інстаграм.

«Це мій дім» — коротко підписав світлину Гордєєв. У клубах густого диму складно розглянути будівлю або те, що залишилося. На місці працюють рятувальники.

Сам телеведучий не постраждав.

«Побачив, як над дахом падають, вибухаючи дрони, спустився в кафе під землею на суп. Тероризм — це про страх. Перемогти страх — перемогти тероризм», — розповів Єгор.

У цьому будинку будівлі 1917 року на першому поверсі розташовувалися салон краси та їдальня, інші поверхи були житловими.

За інформацією КМДА, у бік столиці ворог випустив 28 дронів-камікадзе, з яких долетіли п'ять. Інші були збиті різними засобами.

За інформацією заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенко, загинули троє людей.

Раніше під час ракетного удару по Києву постраждала кав'ярня чоловіка Джамали.

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