Підозрюється у розтраті 138 млн грн.: заарештовано заступника голови Федерації профспілок

СБУ нині проводить не лише контрдиверсійні заходи — разом з ДБР її кіберфахівці зруйнували масштабну схему привласнення державних установ санаторно-курортної сфери України, до організації якої був причетний заступник голови Федерації профспілок України (за даними УП, це Володимир Саєнко) і четверо колишніх високопосадовців Головного управління комунальної власності Київської міської державної адміністрації.

Сладчі дії у Федерації профспілок України

Вони займались незаконним «виведенням» з держвласності соціальних закладів для їх подальшого продажу і отримання тіньових прибутків, уточнюють в спецслужбі.



Серед привласненої нерухомості були українські санаторії, реабілітаційні центри і навчально-спортивні установи загальною вартістю 25 млрд гривень.



За даними слідства, «схема» полягала у тому, що посадовці з КМДА виписували документи, які передавали Федерації профспілок право власності на державні об"єкти.



Потім ці об"єкти продавали за ринковою вартістю через підконтрольні фірми.



Наразі топ-чиновнику профспілок повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою») Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 124 млн гривень.

Також оголошено про підозру і чотирьом посадовцям з КМДА — їм закидають зловживання владою або службовим становищем (частина 2 статті 364 Кримінального кодексу України).

Що ж стосується відчудженого майна, то 230 незаконно приватизованих установ було передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Нагадаємо, раніше оперативники СБУ та НАБУ викрили підприємця, який пропонував хабар керівнику Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

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