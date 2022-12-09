Наркоділки намагалися купити очільника Держлікслужби України: подробиці від СБУ

Оперативники СБУ та НАБУ викрили підприємця, який пропонував хабар керівнику Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Таким чином іноземець хотів отримати дозвіл для швидкого ввезення препаратів, які віднесені до прекурсорів і наркотичних лікарських засобів, на територію України з-за кордону. Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Зловмисника викрили та затримали «на гарячому» під час спроби передачі неправомірної вигоди у розмірі 10 тисяч доларів.

Посадовця спіймали на гарячому

Нині вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Попередня правова кваліфікація — частина 4 статті 369 Кримінального кодексу України («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»).

Досудове розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у листопаді 2022 року за заявою самого керівника Держлікслужби.

Нагадаємо, раніше СБУ зруйнувала корупційну схему на митниці, викривши чиновників митниці, які вимагали хабарі та блокували вивіз українського зерна до країн Євросоюзу.

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