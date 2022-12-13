«Піддані» путіна повірять у все, що завгодно: полонений рашист заявив, що приїхав в Україну воювати з поляками

У соціальних мережах набирає популярності відео, на якому показані короткі уривки допиту російського військовослужбовця, захопленого українськими військовими. У цьому не було б нічого примітного, якби не слова полоненого. Адже солдат каже, що приїхав в Україну «воювати… з поляками».

На відео, опублікованому в телеграмі, ми бачимо російського солдата, який потрапив у полон на Донбасі. Полонений відповідає на додаткові запитання українських захисників. Серед іншого ми дізнаємося, що він родом з міста Бєлорєцьк, що в Республіці Башкирія.

Що ви робите на цій війні? Що ви робите в нашій Україні? Чому ви тут воюєте? — запитують українські воїни.

Відповідає військовополонений:

— Я воюю тут з поляками.

Українці не вірять і запитують, «скількох поляків» він тут бачив.

— А чому ви, росіянин, воюєте з поляками в Україні? - запитують далі українські воїни.

— Тому що у вас хочуть забрати вашу землю, — констатує російський військовослужбовець.

Солдат з далекої Башкирії показує нам, як працює мерзенна і гротескна кремлівська пропаганда. І все це через брехню про польських найманців та брехливі заяви про плани розділу Західної України. Дивно, що це все на когось діє. Втім, «піддані» путіна повірять у все, що завгодно. Навіть у те, що земля трикутна.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у російських ЗМІ з'явилися розбіжності в оцінці становища мобілізованих на фронті в Україні. Відбувається зіткнення так званих військових блогерів, групи Вагнера та офіційної влади.

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