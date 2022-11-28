Покарання командирів чи трибунал для солдатів: про розкол у рф через мобілізованих розповіли військові експерти

У російських ЗМІ з'явилися розбіжності в оцінці становища мобілізованих на фронті в Україні. Відбувається зіткнення так званих військових блогерів, групи Вагнера та офіційної влади. Одні висловлюють солідарність з мобілізованими, які відмовляються воювати через неналежне оснащення, інші вимагають покарання для всього підрозділу. За даними американських аналітиків, у російському сегменті інформаційного простору, присвяченому ситуації на фронті, посилюються розбіжності в оцінці становища мобілізованих, пише ISW.

У доповіді описується ситуація з резервістами з Серпухова московської області, які 23 листопада заявили, що їх кинули у бій без належної підготовки та екіпіровки, внаслідок чого вони зазнали величезних втрат. Крім того, вони розповіли, що командування видає їм їжу лише один раз на добу. За повідомленнями ЗМІ, чоловікам погрожують військовим трибуналом за дезертирство. Самі військовослужбовці заявили, що готові воювати, але не на передовій. Спільнота військових блогерів розділилася: частина висловила солідарність з мобілізованими й вимагала покарання командирів, частина вимагала покарання всього підрозділу. Деякі коментатори критикували погану підготовку солдатів та дії командування.

ISW також пише про п'ятничну зустріч путіна з «матерями мобілізованих». На думку експертів американського інституту, жінки фактично підміняли собою чиновників. Зустріч, яка відбулася за два дні до Дня матері, що відзначається в росії, та широко висвітлювалася державними ЗМІ, мала на меті заспокоїти невдоволення родичів резервістів і заглушити заклики справжніх матерів і дружин. Протягом останніх тижнів незалежні ЗМІ повідомляли про їхні заклики до того, щоб мобілізованих краще навчали, екіпірували та не відправляли на передову. За інформацією ISW, реакція кремля на фактичні звернення солдатських матерів невідома.

Нещодавно аналітик з питань оборони і безпеки професор Майкл Кларк повідомив, що мобілізовані російські війська не були забезпечені теплим спорядженням, необхідним в суворих погодних умовах, та ризикують «замерзнути до смерті» через загрозу розгортання сибірського антициклону.

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