Найбільший вітчизняний виробник розпочав серійне виробництво протиуламкових бронежилетів для медиків

На сьогодні підприємствами «Львівського оборонного кластеру» вже виготовлено понад 500 медичних бронежилетів. Перші з них вже захищають медиків Донеччини та Харківщини, а найближчими днями — будуть передані також в Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області. Загалом протягом найближчого часу планується виготовлення 3 тисяч медичних бронежилетів. Усі вони будуть безкоштовно передані медикам, які працюють у зоні бойових дій та прифронтових районах. Про це підприємство повідомило на своїй сторінці у Фейсбук.

Протиуламкові бронежилети для медиків розроблені Львівським Оборонним Кластером та Харківським заводом засобів індивідуального захисту разом з медиками швидкої допомоги.

«За статистикою, основним типом загрози для медиків швидкої допомоги, які працють на лінії фронту є уламки скла, бетону, снарядів. Тож медичний бронежилет від ЛОК зроблено надійним для захисту передусім від цих загроз: він характеризується протиуламковою стійкістю не менше 500 метрів на секунду, має 1 клас захисту відповідно до українських стандартів (ДСТУ 8782:2018), а також відповідає визначеним натівським стандартам», — йдеться у повідомленні.

Бронежилет виготовлений з надвисокомолекулярного балістичного поліетилену, що робить його не тільки міцним, але і досить легким: він важить усього 4 кг. Також жилет має зручні кишені для обладнання та яскраві розпізнавальні знаки медичної служби. Вироби повністю сертифіковані та пройшли всі необхідні випробування.

Довідка

«Львівский Оборонний Кластер» є найбільшим вітчизняним виробником бронежилетів, що спеціалізується на виготовленні засобів індивідуального захисту для військових, поліцейських, медиків, журналістів, виготовляє евакуаційні жилети для дітей.

На сьогодні ЛОКом вже виготовлено близько 85 тисяч захисних бронежилетів різного типу. Всі бронежилети виготовлено за рахунок благодійних пожертв та безкоштовно передано за місцем призначення.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про маленьку львів’яночку Соломійку Галан, яка організувала благодійну лотерею для збору коштів ЗСУ.

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