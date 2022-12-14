«Допомога вже у дорозі»: посли США та Великобританії відреагували на наліт дронів на Київ

Атаку іранських дронів-камікадзе, які рашисти спрямували по столиці України ранком 14 грудня, прокоментували посли держав-партнерів України.

Так, очільниця американської дипмісії Бріджит Брінк у соцмережах повідомила, що допомога Україні вже в дорозі.

«Безпілотники в Києві сьогодні вранці, але я знаю, що прокидатися від російських бомб вже стало надто частим явищем, яке українці з хоробрістю та гідністю переживають по всій Україні. Ми з вами — ще більше допомоги вже у дорозі», — зазначила вона.

А її колега з Великобританії Мелінда Сіммонс розповіла, що під час атаки була в коридорі та повторювала українські дієслова, щоб трохи розслабитися: «Сьогодні вранці Київ прокинувся від вибухів. Я була у холі без вікон та повільно повторювала дієслова, що описують рух. Колись я не хотіла їх вчити. Хто знав, що вони можуть стати такими корисними вправами для зняття напруги».

До речі, у КМВА, де раніше повідомляли, що в районі столиці було збито 13 з 13 дронів, показали фото автомобіля, в який поцілив уламок снаряду, що баражує.

Фото КМВА

Нагадаємо, що уламки пошкодили адмінбудівлю та кілька житлових будинків.

Раніше, що західні ЗМІ стверджують, що адміністрація президента США Джо Байдена готується передати Україні зенітно-ракетні системи Patriot.

Фото — скріншот

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