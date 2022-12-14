«Допомога вже у дорозі»: посли США та Великобританії відреагували на наліт дронів на Київ
Атаку іранських дронів-камікадзе, які рашисти спрямували по столиці України ранком 14 грудня, прокоментували посли держав-партнерів України.
Так, очільниця американської дипмісії Бріджит Брінк у соцмережах повідомила, що допомога Україні вже в дорозі.
«Безпілотники в Києві сьогодні вранці, але я знаю, що прокидатися від російських бомб вже стало надто частим явищем, яке українці з хоробрістю та гідністю переживають по всій Україні. Ми з вами — ще більше допомоги вже у дорозі», — зазначила вона.
А її колега з Великобританії Мелінда Сіммонс розповіла, що під час атаки була в коридорі та повторювала українські дієслова, щоб трохи розслабитися: «Сьогодні вранці Київ прокинувся від вибухів. Я була у холі без вікон та повільно повторювала дієслова, що описують рух. Колись я не хотіла їх вчити. Хто знав, що вони можуть стати такими корисними вправами для зняття напруги».
До речі, у КМВА, де раніше повідомляли, що в районі столиці було збито 13 з 13 дронів, показали фото автомобіля, в який поцілив уламок снаряду, що баражує.
Нагадаємо, що уламки пошкодили адмінбудівлю та кілька житлових будинків.
Раніше, що західні ЗМІ стверджують, що адміністрація президента США Джо Байдена готується передати Україні зенітно-ракетні системи Patriot.
Фото — скріншот12
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