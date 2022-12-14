Іранські дрони атакували Київ 14 грудня: що відомо на цей момент

Ранком у середу, 14 грудня, ворог атакував столицю.

«Вибухи у Шевченківському районі столиці. Служби слідують на місце. Детальніше — згодом», — написав у соцмережах мер Києва Віталій Кличко. Пізніше він уточнив, що у Київській області та над столицею ППО збили загалом уже 10 дронів-«шахедів».

Як повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, було чутно кілька вибухів, перший — о 06:26.

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Ранком повітряну тривогу оголошували у Луганській, Житомирській, Вінницькій, Київській областях та місті Києві, а також у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Наразі загроза зберігається у центрі на півдні та сході України.

Нагадаємо, що у грудні ворог наносив масовані удари по Україні, зокрема, 5 числа.

Фото з мережі

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