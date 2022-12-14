США готуються передати Україні потужні системи ППО Patriot

У вівторок, 13 грудня, стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена готується передати Україні зенітно-ракетні системи Patriot. Про це телекомпанії CNN повідомили троє високопосадовців у Вашингтоні. За їхніми словами, рішення може бути ухвалене вже цього тижня.

«План Пентагону ще має схвалити міністр оборони Ллойд Остін, перш ніж його відправлять на підпис президенту Джо Байдену. Троє чиновників підтвердили, що схвалення очікується», — повідомляє CNN.

Patriot стане найпотужнішою та найсучаснішою протиракетною зброєю, що Україна отримала від західних союзників. У цих установках використовують ракети різних модифікацій. Є й такі, які здатні вражати цілі з відривом до 80 км і висоті до 20 км. Система здатна знищувати як балістичні, і крилаті ракети противника, і навіть деякі види літальних апаратів. Patriot здатний відстежувати одночасно до 125 цілей.

Україна вже давно просить Захід дати їй такий ефективний та потужний засіб ППО. Проте й досі нашій країні відмовляли. Останній приклад — рішення Німеччини надати три системи Patriot Польщі. Варшава пропонувала розмістити їх у західних областях України, справедливо вважаючи, що там вони потрібніші. Проте Берлін відмовився, і Patriot буде відправлено до Польщі.

Німеччина дала зрозуміти, що не хоче стати першою країною, котра поставить Patriot Україні. Берлін хотів, щоб рішення було ухвалено на рівні НАТО. Але в Брюсселі наголосили, що уряд ФРН сам повинен визначитися з цього питання.

Скільки систем зможе отримати Україна від США, CNN не знає. Відомо, що у разі позитивного рішення батареї Patriot буде відправлено в максимально короткі терміни. Навчання українських військових фахівців проводитиметься на американській військовій базі у Німеччині. Наголошується, що обслуговують Patriot більше людей, порівняно з іншими системами ППО. Одна батарея зазвичай складається з радара, пересувного командного пункту, допоміжної техніки та до восьми установок по чотири ракети в кожній.

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