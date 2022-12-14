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Суспільство та люди

Легендарного захисника «Азовсталі», який став відомим на весь світ, успішно прооперували у США (фото)

13:58 14 грудня 2022
Михайло Діанов

Захисник «Азовсталі» Михайло Діанов успішно переніс операцію у США. Про це повідомили у футбольному клубі «Шахтар».

«Морський піхотинець зазнав кульового поранення в березні цього року, захищаючи Маріуполь. 13 грудня Діанову прооперували праве плече в Сент-Луїсі (США). Операція пройшла успішно. Після реабілітації права рука Михайла повноцінно функціонуватиме. Найближчими днями Діанов повернеться до України. ФК „Шахтар“ організував та покрив усі витрати на лікування воїна у США», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», морський піхотинець Михайло Діанов вирішив передати всі донати українців своїм побратимам. Гроші в сумі 23,43 млн гривень, які зібрали йому, він має намір передати на лікування таким же військовим.

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