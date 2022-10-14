40.01 / 40.90 38.31 / 39.53
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Звільнений з полону «азовець» Діанов передасть 23,4 млн грн на лікування побратимів: морпіх пояснив, звідки у нього такі гроші

16:15 14 жовтня 2022
Діанов

Морський піхотинець Михайло Діанов, який повернувся з рашистського полону, вирішив передати всі донати українців своїм побратимам. Про це він повідомив у Facebook.

Гроші в сумі 23,43 млн гривень, які зібрали пораненому, він має намір передати на лікування таким же військовим.

«Ваші донати були не лише турботою — це ще й велика відповідальність. Вони повинні знайти правильне та чесне застосування.
З перших днів звільнення я отримав надзвичайну турботу моїх співвітчизників, увагу журналістів та багатьох охочих допомогти. Я одержав колосальну суму допомоги від простих громадян. Загалом 23 млн 430 тис. грн. Немає достатніх слів вдячності всім вам», — пише морпіх.

Діанов також розповів, що йому з протезуванням та лікуванням допомагає футбольний клуб «Шахтар» та його власник.

«Я планував витратити їх на лікування. Однак, як я вже казав раніше, Рінат Ахметов та футбольний клуб „Шахтар“ вирішили допомогти мені з лікуванням, пошуком найкращих лікарів за кордоном, з підготовкою документів. Це дає мені надію, що я знову матиму повноцінну праву руку», — пише військовий.

Діанов вважає, що йому пощастило більше за інших, тепер у нього є шанс повернути собі здорову руку.

«Я мрію про те, що я зможу допомогти й іншим хлопцям. Моя головна мета, щоб ампутацій було менше, а ветеранів зі здоровими кінцівками — більше», — уточнив морпіх.

Він також пообіцяв розповісти, кому було надано допомогу, та підготувати звіт про використання коштів.

«Ви прагнули допомогти мені одному, а, сподіваюся, допоможете багатьом захисникам України!» — додав Діанов.

Раніше Михайло Діанов, який перебував у полоні в Оленівській колонії, розповів, як росіяни нелюдяно ставилися до полонених.

Читайте також: «Бранців не просто погано годували, їм практично не давали їсти», — сестра звільненого з полону Михайла Діанова

99

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Як позбутися харчової молі народними засобами

Як позбутися харчової молі народними засобами

Зоряне небо

Конфлікти у Овнів, віщі сни у Раків та несподіваний поворот долі у Стрільців: гороскоп на 13 жовтня 2022 року

Ан-225 «Мрія»

Загибель «Мрії»: антоновців запідозрили у змові з окупантами

Марина Боржемська

«Війна все змінила»: Марина Боржемська про зустрічі дітей із колишнім чоловіком

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту