«Це просто фантастично»: легендарний «азовець» вразив Олю Полякову своїм вчинком (фото)

Морський піхотинець Михайло Діанов, який захищав Маріуполь, був на «Азовсталі», потрапив у полон і нещодавно повернувся з нього, вирішив передати гроші, які йому на лікування надсилали небайдужі люди, іншим пораненим бійцям.

Частину з них — один мільйон 700 тисяч гривень — було передано на протезування українських захисників, які на війні втратили кінцівки. Про це повідомляє співачка Оля Полякова, яка за три тижні разом з благодійниками зібрала понад 2 мільйони гривень на таку допомогу.

Фото Олі Полякової

«Я неймовірно вдячна Михайлу Діанову, легендарному оборонцю Маріуполя, за те, що він зробив і продовжує робити для України. Його сума пожертви склала рекордні 1 мільйон 700 тисяч гривень. Це просто фантастично!» — зазначила співачка.

Фоловери Олі Полякової висловлювали слова захоплення і військовими, і волонтерами.

Нагадаємо, що Михайло Діанов потрапив у полон з важким пораненням руки. Протягом усього часу йому не надавали належну медичну допомогу. Після повернення журналистка показала фото його кінцівки, яке приголомшило людей.

Фото зі сторінки Олі Полякової

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