«Їхні прапори — у плямах крові»: Зеленський про спроби повернути спортсменів з росії на міжнародні змагання

Принципи олімпійського руху точно не передбачають потурання державам-терористам. І будь-які ідеї про те, як повернути російських представників на міжнародні змагання — це ідеї про те, як дозволити винним у терорі сказати своєму суспільству, що світ нібито прощає терор.

«Це спортивна індульгенція. Саме так це подаватиметься російською пропагандою, якщо Міжнародний олімпійський комітет промахнеться та дозволить тим, хто представляє війну і нічого більше, брати участь у спортивних подіях нарівні з іншими», — впевнений президент України.

Глава держави закликає не розумітися на тому, чи стоять за ідеями про повернення росії на міжнародну спортивну арену якісь особливі мотиви. І впевнений у тому, що ніхто не закриватиме очі на спроби зменшити міжнародний тиск на державу, яка розв'язала війну.

«Коли отримуємо такі повідомлення, як сьогодні з Херсона, де від чергового російського обстрілу загинула дитина, хлопчик… Вісім років йому було… Можна сказати лише одне: білий чи будь-який нейтральний прапор для російських спортсменів неможливий, усі їхні прапори — у плямах крові», — наголосив український лідер.

Президент також заявив, що будь-який агресор повинен знати, що за злочинну війну він та його держава мають відповісти.

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