У середу, 14 грудня, депутати Європарламенту вручили премію за свободу думки імені Сахарова — її лауреатом став «хоробрий народ України, представлений їхнім президентом, обраними лідерами та громадянським суспільством». Ця премія — найпрестижніша відзнака та найвища нагорода Європейського Парламенту за досягнення у правозахисній діяльності.

«Треба діяти вже зараз — не чекаючи закінчення війни, — щоб притягти до відповідальності всіх, хто її розв’язав, і щоб не допустити будь-якого повторення агресії. Це буде найефективніший захист свободи, прав людини, верховенства права та інших наших з вами спільних цінностей, які уособлює, зокрема, ця відзнака Європарламенту — премія імені Сахарова, — зазначив під час церемонії вручення премії президент України Володимир Зеленський, який виступив по відеозв'язку. — Я вдячний усім, хто розслідує та допомагає розслідувати злочини окупантів в Україні, хто шукає інформацію про російських убивць і терористів. Я вдячний Міжнародному кримінальному суду, який тісно співпрацює з українськими прокурорами і має чіткий намір здійснити правосуддя щодо скоєного окупантами на території нашої держави. І я вдячний усім лідерам і державам, усім політикам і міжнародним організаціям, які працюють разом з нами та докладають усіх можливих зусиль для створення трибуналу щодо злочину агресії росії проти України. Закликаю всіх вас, ваші партії і держави дієво підтримати цю роботу!»

Цю премію з прав людини було засновано 1988 року на честь фізика та правозахисника Андрія Сахарова. У номінації згадується не тільки Володимир Зеленський, а й, зокрема, засновниця підрозділу «Ангели Тайри» Юлія Паєвська, яка побувала у полоні окупантів, голова організації «Центр громадянських свобод» Олександра Матвійчук, мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

Нагадаємо, що лауреатом цієї премії у 2018 році став колишній бранець Кремля Олег Сенцов. Він зміг отримани її лише 2019 року, після звільнення.

Фото Європарламента

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