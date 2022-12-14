39.52 / 40.22 41.23 / 42.24
Київ: -4
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Вони не мають відношення до війни»: Всесвітня боксерська асоціація дозволить росіянам та білорусам битися за титули

13:18 14 грудня 2022
Дмитро Бівол WBA

Всесвітня боксерська асоціація (WBA), поясом якої в суперважкому дивізіоні володіє українець Олександр Усик, прийняла рішення повернути російських та білоруських спортсменів у всі свої рейтинги.

Скандальне рішення представники асоціації опублікували на своїй сторінці у Twitter. «Через Комітет чемпіонатів та Комітет із рейтингів WBA виступила із заявою, в якій вирішила відновити російських та білоруських боксерів на місцях у рейтингу. Спортсмени з цієї країни не є військовими та не входять до складу уряду, тому не мають відношення до війни проти України. Заради спорту та на благо їхньої кар'єри вони будуть відновлені у рейтингах та боротимуться за титули WBA. Однак було зазначено, що будь-який боєць, який висловиться за підтримку війни чи візьме участь у ній, буде негайно усунений», — йдеться у заяві організації.

При цьому в коментарях під дописом уболівальники різко засудили це рішення, називаючи Всесвітню боксерську асоціацію «найгіршою з існуючих» та закликали «розформувати її».

Додамо, що WBA виключила боксерів із росії та білорусі в березні 2022-го, незабаром після початку повномасштабної війни на території України. Втім, незважаючи на те, що військова агресія з боку росії та її посібників триває, функціонери вирішили пожаліти боксерів із країн-агресорів та дозволити проводити їм титульні бої під егідою Всесвітньої боксерської асоціації.

Зазначимо, що одним із чемпіонських поясів WBA, у напівважкій вазі, володіє росіянин Дмитро Бівол. Виступаючий під прапором Киргизстану боксер у листопаді провів четвертий успішний захист титулу, перемігши одноголосним рішенням суддів мексиканця Хільберто Раміреса.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик придумав веселе прізвисько Тайсону Ф'юрі у відповідь на образи з боку британця.

8

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Калькулятор

ПФУ запідозрили у «недоплаті» пенсій: як самому підрахувати суму виплат

Микола Басков

Тепер тільки на милицях: лікарі винесли вирок путіністу Баскову

люди

Улюбленці Кролика: ясновидиця назвала три знаки зодіаку, яким пощастить у 2023 році

Алекс Топольський

На проєкті народилися справжні почуття: Холостяк зізнався, чи знайшов кохання

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту