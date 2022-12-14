«Вони не мають відношення до війни»: Всесвітня боксерська асоціація дозволить росіянам та білорусам битися за титули

Всесвітня боксерська асоціація (WBA), поясом якої в суперважкому дивізіоні володіє українець Олександр Усик, прийняла рішення повернути російських та білоруських спортсменів у всі свої рейтинги.

Скандальне рішення представники асоціації опублікували на своїй сторінці у Twitter. «Через Комітет чемпіонатів та Комітет із рейтингів WBA виступила із заявою, в якій вирішила відновити російських та білоруських боксерів на місцях у рейтингу. Спортсмени з цієї країни не є військовими та не входять до складу уряду, тому не мають відношення до війни проти України. Заради спорту та на благо їхньої кар'єри вони будуть відновлені у рейтингах та боротимуться за титули WBA. Однак було зазначено, що будь-який боєць, який висловиться за підтримку війни чи візьме участь у ній, буде негайно усунений», — йдеться у заяві організації.

The World Boxing Association (WBA), через його Championships Committee and Ratings Committee, є внесеним достатком в якому його призначили переобладнання Російських і Великобританії boxers до їх місця в rankings #WBACentennialConvention — WBA Boxing (@WBABoxing) December 13, 2022

При цьому в коментарях під дописом уболівальники різко засудили це рішення, називаючи Всесвітню боксерську асоціацію «найгіршою з існуючих» та закликали «розформувати її».

Додамо, що WBA виключила боксерів із росії та білорусі в березні 2022-го, незабаром після початку повномасштабної війни на території України. Втім, незважаючи на те, що військова агресія з боку росії та її посібників триває, функціонери вирішили пожаліти боксерів із країн-агресорів та дозволити проводити їм титульні бої під егідою Всесвітньої боксерської асоціації.

Зазначимо, що одним із чемпіонських поясів WBA, у напівважкій вазі, володіє росіянин Дмитро Бівол. Виступаючий під прапором Киргизстану боксер у листопаді провів четвертий успішний захист титулу, перемігши одноголосним рішенням суддів мексиканця Хільберто Раміреса.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик придумав веселе прізвисько Тайсону Ф'юрі у відповідь на образи з боку британця.

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